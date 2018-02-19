Юлия Проскурякова показала подросшую дочь: «На глазах растет и меняется»
Подписчики певицы обсуждают ее подросшую дочь Нику.
Дети растут очень быстро! Казалось бы совсем недавно Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями. Сегодня звездная мама опубликовала в блоге видеоролик, который вызвал бурю эмоций у подписчиков.
Не так давно Ника познакомилась с Темой — сыном Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Они тоже опубликовали сегодня трогательное видео.
Кто знает, может быть эта парочка будет дружить как и родители?
Фото: instagram
Популярное
Обсуждаемое