Юлия Пересильд, воспитывающая двух дочерей от Алексея Учителя, заявила, что она не замужем

Звезда практически никогда не рассказывает о том, что происходит у нее в личной жизни. Известно, что она воспитывает двух дочерей — Анну и Марию. Личность отца детей актриса скрывала почти десять лет, фотографии показывала неохотно. Теперь, когда всем стало известно, что отцом малышек является кинорежиссер Алексей Учитель, портреты наследниц творческой пары и видеоролики с их участием появляются в открытом доступе намного чаще. Кстати, девочкам она дала свою фамилию. «Из детства я помню разговор с дедушкой. Он сидел очень грустный, смотрел на нас с сестрой Ольгой и вздыхал: ''Нарожали девок… Вот выйдете замуж, поменяете фамилии, и не будет больше никого из Пересильдов''. Видимо, это запало в душу нам с сестрой, потому что, не сговариваясь, мы дали дочерям свою фамилию. Думаю, дедушка был бы нами очень доволен», — объяснила свое решение заслуженная артистка РФ.