Юлия Пересильд показала кадр из фотосессии с повзрослевшими дочками: «Классные девчонки»
Фото: www.instagram.com/juliaperesild/
35-летняя Юлия Пересильд порадовала поклонников уютной семейной фотосессией со своими дочками и поздравила поклонников с Рождеством.
На снимке актриса позирует в струящемся синем платье и накинутом на плечи объемном сером пиджаке вместе со своими дочками от режиссера Алексея Учителя, Анной и Марией. Анна снималась в нежном белом платье с блестками, Маша — в уютном белом свитере.
«Держим кулачки, чтобы всем было хорошо, светло и тепло! С Рождеством. Вдохновляйтесь на доброе и прекрасное! Щедро делитесь с миром любовью! Отдавайте! Дарите радость! Несите мир! Любите людей! Далеких и близких! Прощайте несовершенства! И пространство вам все это будет возвращать!», — поздравила Юлия и рассказала, как дочки помогали организовать фотосессию.
«Спасибо моей Анке, что под финал года сама организовала нам эту фотосессию, да, ребенок мне позвонил и сказал: "Мам, тебе не до чего, ты устала, я все сделаю сама!". И в каком же шоке я была, когда, приехав в студию, я увидела, что ждут визажисты и фотограф, и все организовано, Анка обо всем договорилась — позволяйте детям проявлять самостоятельность!».
Поклонники оценили фотосессию:
«Три красотки», «Восхитительные, чудесные, вдохновляющие!», «Девчонки, вы такие классные!».
Ранее Юлия покорила поклонников очень нежным и естественным селфи.
Фото и видео: Instagram Юлии Пересильд
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