Юлия Пересильд показала кадр из фотосессии с повзрослевшими дочками: «Классные девчонки»

«Держим кулачки, чтобы всем было хорошо, светло и тепло! С Рождеством. Вдохновляйтесь на доброе и прекрасное! Щедро делитесь с миром любовью! Отдавайте! Дарите радость! Несите мир! Любите людей! Далеких и близких! Прощайте несовершенства! И пространство вам все это будет возвращать!», — поздравила Юлия и рассказала, как дочки помогали организовать фотосессию.

«Спасибо моей Анке, что под финал года сама организовала нам эту фотосессию, да, ребенок мне позвонил и сказал: "Мам, тебе не до чего, ты устала, я все сделаю сама!". И в каком же шоке я была, когда, приехав в студию, я увидела, что ждут визажисты и фотограф, и все организовано, Анка обо всем договорилась — позволяйте детям проявлять самостоятельность!».