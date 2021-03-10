Юлия Пересильд рассказала о болезни современного общества — «Человек начинается только тогда, когда у него есть деньги»

По словам актрисы, ей не хотелось делать свою героиню безумно соблазнительной. Как уточнила Пересильд, Анфиса — очень яркая и энергичная женщина, которая хочет жить не когда-то, а прямо сейчас. «Мне очень нравится, что она непоследовательна. С одной стороны, она раскручивает Петра Громова на подарки, на дом, с другой стороны, она от этого всего отказывается. В одну секунду, потому что это дело принципа», — подчеркнула актриса.

Как уточнила Юлия, роман интересен не только любовной историей, а темой денег. В фильме герои «продают душу дьяволу» в обмен на богатство. Как пишет «СтарХит», они готовы умереть, продать родных, чтобы получить деньги и власть, потешить тщеславие.

«Когда Прохор расстается с Анфисой, он ей говорит: "Подожди меня год. Я сейчас никто, а потом буду всем!". Либо все, либо ничего. Человек начинается только тогда, когда у него есть деньги, власть, сила. Сегодня это тема очень актуальна», — считает актриса.

Ранее нежное школьное фото дочерей Юлии Пересильд и Алексея Учителя порадовало поклонников актрисы. Юлия Пересильд — счастливая мама двух дочерей. Личность отца 11-летней Анны и восьмилетней Марии актриса скрывала почти десять лет, фотографии показывала неохотно. Теперь, когда всем стало известно, что отцом девочек является кинорежиссер Алексей Учитель, портреты наследниц творческой пары и видеоролики с их участием появляются в открытом доступе намного чаще.