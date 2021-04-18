Юлия Пересильд ответила критикам сериала «Угрюм-река»

Последняя серия «Угрюм-реки» появилась на экранах еще месяц назад, но споры в сети все еще не утихают. Зрители разделились на два лагеря. Одним не понравился образ главной героини Анфисы, других не впечатлил сюжет.

Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль, призналась, что уже давно не обращает внимания на критику. Звезда уверена, что мнение зрителей не всегда объективно.

«Для меня есть критика — режиссер, с которым я в этот момент работаю. За то, что получается в результате, ты как бы не можешь нести ответственность в какой-то степени. Некоторые начали критиковать фильм еще до момента его выхода, в момент, когда мы снимали. Поэтому о чем тут говорить? Я думаю, что критика не всегда объективная, да и может ли она быть объективной? Все очень обижены на то, что мы якобы сделали ремейк, а мы не сделали ремейк. Мы просто сделали экранизацию романа», — заявила актриса.

Кроме того, знаменитость рассказала, что сама не смогла полностью ознакомиться с содержанием сериала. Она хочет вернуться к нему через пять лет, чтобы точно оценить работу всей команды. «Мы читали, делали читки, насколько это было возможно. Это производство очень большого фильма. Мы репетировали узким кругом. Вот так мы готовились», — подытожила Юлия.

А вы смотрели «Угрюм-реку»? Какие впечатления остались у вас после просмотра? Делитесь своими ответами в комментариях!