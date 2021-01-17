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Молода и прекрасна: Юлия Меньшова показала архивные кадры из сериала «Бальзаковский возраст»

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Юлия Меньшова, селфи

Фото: @juliavmenshova / Instagram

Актриса поностальгировала и опубликовала в своем блоге в Instagram архивные фотографии со съемок известного сериала.

«Бальзаковский возраст» - сериал, изменивший жизнь актрис и сделавший их настоящими звездами. За историями четырех подруг с удовольствием наблюдали множество отечественных женщин. Сегодня сериалу исполнилось семнадцать с половиной лет. В честь этого события главная героиня фильма Юлия Меньшова опубликовала архивные фотографии с коллегами по съемочной группе.

Актриса рассказала, что ей часто пишут в директ и спрашивают о том, когда будет продолжение фильма. Но исполнительница главной роли считает, что это бессмысленно. «В общем, я к тому, что все-таки есть реки, в которые дважды не входят, потому что каждому овощу свой срок», — отметила телеведущая.

К слову, совсем недавно мы писали, что Юлия Меньшова показала свои прически разных лет и восхитила Сеть честностью. Знаменитость известна своей любовью к экспериментам с волосами и в очередной раз продемонстрировала это своим подписчикам.

Фото: @juliavmenshova / Instagram

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