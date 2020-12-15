«Ворвалась в селфи»: Юлия Меньшова показала спонтанное фото с дочерью

Юлия Меньшова опубликовала в своем Instagram спонтанное и редкое фото-селфи со своей дочкой Таисией. В профиле мамы Таисия появляется нечасто, хотя активно ведет свою страничку. Но на ее 17-й день рождения, который был в апреле, мама тепло поздравила ее с днем рождения и поделилась детскими фотографиями.

«ворвалась в сэлфи

люблюнемогу», — написала актриса под фотографией.

Подписчики Юлии был рады видеть ее дочку, отметили, что она очень выросла и стала совсем похожа на маму. Многие считают, что Таисия больше похожа на своего отца, актера Игоря Гордина:

«Это та привилегированная особа, которой можно гладить кота», «Мама - хитрая лисичка. Красавицы», «Дочка совсем стала взрослой и на папу похожа», «Красивое вторжение», «Как волшебно иметь за спиной такую маму... Причем слева как и должно быть))) фото, которое отражает суть», «Папина копия. Красавицы», «Взгляд у вас передается по материнской линии», «Когда дочка похожа на папу, будет счастливая! Да она и так счастливая», «Хорошенькие. Дети похожи на папу».

Кроме Таисии, у Юлии Меньшовой и Игоря Гордина есть также сын Андрей.