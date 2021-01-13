Юлия Меньшова показала свои прически разных лет и восхитила Сеть честностью

Стоит отметить, что фотографии, предваряющей галерею, Меньшова выглядела просто потрясающе. Легкий мейк, гладкая, сияющая здоровьем кожа, загадочная улыбка – складывается ощущение, что звезде не больше 30 лет. Этот факт отметили и ее поклонники, осыпав ее восхищенными комментариями и похвалив за честность: «Вторая фотка особенно смешная! Что сподвигло вас сделать такое на голове. Сейчас не сравнить!», «Вы невероятная! Спасибо за вашу искренность!», «Вы такая замечательная», «Сейчас вы моложе, красивее и ярче!», «Как мы умели в 90-е себя старить!», «Юля, и тогда и сейчас все в вас прекрасно! Тогда время другое было, мода и видение тоже», «Ну такая вы хорошенькая – и тогда, и сейчас. Приятно на вас смотреть», «Вы волшебная! Сердце улыбается, глядя на вас».

Фото: Instagram juliavmenshova

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