Юлия Меньшова показала свои прически разных лет и восхитила Сеть честностью
Не так давно Меньшова в своем микроблоге призналась фолловерам, что не знает, стричься ей или нет. Она написала, что в последние годы регулярно проходит цикл от отращивания волос до возвращения к коротким локонам и не знает, что делать дальше. Звезда отметила, что слишком длинные она не хочет, как и не собирается отказываться от челки, но что делать дальше, не понимает, так как ей хочется перемен, и спросила поклонников, какая из ее причесок последних лет им нравится больше. Большинство из них проголосовало за удлиненное каре, признав его самым женственным и нежным из вариантов.
Самой Юлии так понравилась эта игра, что она решила продемонстрировать, как менялся ее образ в течение жизни. «Тот факт, что мои стрижки пользуются большой популярностью и частенько именно с моими фотографиями клиентки приходят к парикмахерам, мне был известен… И все равно, такого уровня ажиотажа в комментариях, как под вчерашним постом, я себе и представить не могла… Ваши воспоминания о программе «Я сама», где я впервые потрясала телезрителей еженедельной и кардинальной сменой причесок, заставили и меня припомнить письма в редакцию: «Юля, как вам удается в течение недели настолько отрастить волосы? Специальный шампунь? Ответьте – какой?» Я, кстати, под натиском вашей ностальгии залезла в Интернет, поискала фотки того времени. Нашла кое-что и долго хохотала, пролистайте карусель», – написала она в своей публикации.
Стоит отметить, что фотографии, предваряющей галерею, Меньшова выглядела просто потрясающе. Легкий мейк, гладкая, сияющая здоровьем кожа, загадочная улыбка – складывается ощущение, что звезде не больше 30 лет. Этот факт отметили и ее поклонники, осыпав ее восхищенными комментариями и похвалив за честность: «Вторая фотка особенно смешная! Что сподвигло вас сделать такое на голове. Сейчас не сравнить!», «Вы невероятная! Спасибо за вашу искренность!», «Вы такая замечательная», «Сейчас вы моложе, красивее и ярче!», «Как мы умели в 90-е себя старить!», «Юля, и тогда и сейчас все в вас прекрасно! Тогда время другое было, мода и видение тоже», «Ну такая вы хорошенькая – и тогда, и сейчас. Приятно на вас смотреть», «Вы волшебная! Сердце улыбается, глядя на вас».
Фото: Instagram juliavmenshova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!