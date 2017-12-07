Юлия Ковальчук вернулась к «добеременному» весу
В начале октября популярная певица Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Она сообщила об этом в социальных сетях, а сегодня — поделилась своими успехами.
«Меньше двух месяцев после родов, чуть меньше двух лишних килограммов, 2 метра любимого Алексея Чумакова рядом — к работе ГОТОВА!!! Надо признать, я дико соскучилась по работке, так что с Возвращением меня», — написала она.
«Выглядите лучше, чем прежде! Этих 2 кг Вам не хватало», «Вам очень идут эти двое : 2 кг и 2 м .», «Да, не убирайте 2 кг», — советуют подписчики.
Судя по всему, вернуть «добеременный» вес артистке не составило особого труда. На фотографиях, которые она сделала на последних сроках беременности, заметно: Юля если и набрала «лишний» вес, то — совсем немного.
Беременность Ковальчук провела активно, а чуть больше недели назад уже поучаствовала в первой после родов профессиональной фотосессии.
Фото: instagram