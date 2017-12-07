35-летняя певица Юлия Ковальчук похвасталась своими успехами.

В начале октября популярная певица Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Она сообщила об этом в социальных сетях, а сегодня — поделилась своими успехами.

«Меньше двух месяцев после родов, чуть меньше двух лишних килограммов, 2 метра любимого Алексея Чумакова рядом — к работе ГОТОВА!!! Надо признать, я дико соскучилась по работке, так что с Возвращением меня», — написала она.