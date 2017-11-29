«Соскучилась по себе такой»: Юлия Ковальчук показала горячее фото и сообщила, что выходит из декрета
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35-летняя Юлия Ковальчук возвращается к активной работе.
Чуть больше месяца назад певица Юлия Ковальчук стала мамой. Сегодня она объявила о намерении вернуться к активной деятельности.
«Соскучилась по себе такой)) завтра возвращаюсь — начинаем с фотосессии и поехали», — сообщила обрадованная Юля.
«Умоляю мои дорогие и заботливые подписчицы, не тратьте время на нравоучения по поводу моего внешнего вида или присутствия/отсутствия дома)! Все у меня в балансе-поверьте, и приоритеты расставлены!!!», — подчеркнула она, предвкушая упреки со стороны «счастливых жен и мам», следящих за ее аккаунтом.
«Крутышка!!! Красотка и супер мама!!!», «Правильно», «Адекватные люди должны понимать,что работу никто не отменял!», «Ждем», — поддерживают ее поклонники.
Фото: instagram