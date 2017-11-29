35-летняя Юлия Ковальчук возвращается к активной работе.

Чуть больше месяца назад певица Юлия Ковальчук стала мамой. Сегодня она объявила о намерении вернуться к активной деятельности.

«Соскучилась по себе такой)) завтра возвращаюсь — начинаем с фотосессии и поехали», — сообщила обрадованная Юля.