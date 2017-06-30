Юлия Ковальчук удивила всех талантами своего мужа
Певица Юлия Ковальчук гордится своим мужем. Алексей Чумаков стал известным благодаря музыкальному таланту, но вскоре оказалось, что на досуге он пишет книги, публикует их, и даже вполне котируется в литературных кругах. Сегодня Юля рассказала еще об одном увлечении Алексея. «50 талантов моего мужа», — написала она под фотографией.
На снимке Алексей увлечен рисованием. Вполне возможно, он пишет портрет любимой жены.
«Какой он разносторонний», «Он еще и рисует...))) Интересно, а есть то, что он не умеет?», — восхищены подписчики.
Впрочем, преданные поклонники помнят, что, будучи сыном художника-оформителя, Алексей унаследовал у него этот талант. Чумаков показывал портрет, который он нарисовал, и его творчество было высоко оценено фанатами.
Алексей работает в разных жанрах, а результаты своей работы дарит друзьям. А еще Чумаков иногда сотрудничает с режиссерами фильмах ужасов в качестве художника-гримера, специализируясь на пластическом гриме.
Фото: instagram.com