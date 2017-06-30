Любящая жена показала, как музыкант и писатель Алексей Чумаков рисует картины

Певица Юлия Ковальчук гордится своим мужем. Алексей Чумаков стал известным благодаря музыкальному таланту, но вскоре оказалось, что на досуге он пишет книги, публикует их, и даже вполне котируется в литературных кругах. Сегодня Юля рассказала еще об одном увлечении Алексея. «50 талантов моего мужа», — написала она под фотографией.

На снимке Алексей увлечен рисованием. Вполне возможно, он пишет портрет любимой жены.

«Какой он разносторонний», «Он еще и рисует...))) Интересно, а есть то, что он не умеет?», — восхищены подписчики.

Впрочем, преданные поклонники помнят, что, будучи сыном художника-оформителя, Алексей унаследовал у него этот талант. Чумаков показывал портрет, который он нарисовал, и его творчество было высоко оценено фанатами.