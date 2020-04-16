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Юлия Ковальчук подразнила подписчиков пикантным фото в одной рубашке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Ковальчук

Фото: Instagram

Певица опубликовала в Instagram домашний снимок, похвалившись стройной фигурой.

Юлия Ковальчук решила взбодрить подписчиков, скучающих во время самоизоляции, и поделилась с ними пикантной фотографией в одной рубашке на обнаженное тело.

«Тут мне подруга прислала выдержку из статьи одного иммунолога, который советует для поднятия иммунитета почаще заниматься сексом. Что думаете?», — подписала она фото.

«Ну, тем людям, которым не хватило имбиря в магазинах, точно придется эти заниматься! Надо же как-то бороться с коронавирусом!», «Фотография потрясающая», «Сейчас имбирь и лимон откинутся от такой новости», «Так, я пошла укреплять иммунитет», «Ты горячая, как гудрон в бочке», «Юля прекрасна», — последовали комментарии под постом Юлии Ковальчук.

Ранее Юлия Ковальчук показала подписчикам домашнее «неприбранное» фото с карантина, а еще раньше порадовала снимком в шикарном платье.

Фото и видео: Instagram

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