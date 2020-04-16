Юлия Ковальчук подразнила подписчиков пикантным фото в одной рубашке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Юлия Ковальчук решила взбодрить подписчиков, скучающих во время самоизоляции, и поделилась с ними пикантной фотографией в одной рубашке на обнаженное тело.
«Тут мне подруга прислала выдержку из статьи одного иммунолога, который советует для поднятия иммунитета почаще заниматься сексом. Что думаете?», — подписала она фото.
«Ну, тем людям, которым не хватило имбиря в магазинах, точно придется эти заниматься! Надо же как-то бороться с коронавирусом!», «Фотография потрясающая», «Сейчас имбирь и лимон откинутся от такой новости», «Так, я пошла укреплять иммунитет», «Ты горячая, как гудрон в бочке», «Юля прекрасна», — последовали комментарии под постом Юлии Ковальчук.
Ранее Юлия Ковальчук показала подписчикам домашнее «неприбранное» фото с карантина, а еще раньше порадовала снимком в шикарном платье.
Фото и видео: Instagram
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