Юлия Ковальчук подразнила подписчиков пикантным фото в одной рубашке

Юлия Ковальчук решила взбодрить подписчиков, скучающих во время самоизоляции, и поделилась с ними пикантной фотографией в одной рубашке на обнаженное тело.

«Тут мне подруга прислала выдержку из статьи одного иммунолога, который советует для поднятия иммунитета почаще заниматься сексом. Что думаете?», — подписала она фото.