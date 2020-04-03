Постройневшая Юлия Ковальчук показала «неприбранное» фото с карантина

Поклонники отметили, что певица не только остается в форме, но и даже умудрилась постройнеть. «Юленька. Какое зеркало? Вы точно кушаете? Или в Москве голодом морят? Или Вы себя», — беспокоятся они.

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