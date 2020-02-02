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Юлия Ковальчук в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра впечатлила фанатов: «Алексей не ревнует?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Фото: Instagram

Певица и актриса отметила, что подобный наряд – лучший выбор для проведения юбилея мужчины в самом расцвете сил.

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками фотографиями и видео с праздничного вечера, на котором отмечал 50-летний юбилей известный именинник. Кто им был, Юлия умолчала, но в комментариях ее поклонники предположили, что Дмитрий Маликов (певец и композитор отметил день рождения 29 января, — прим. ред.). Для вечера Юлия выбрала впечатляющее платье с экстремальным декольте и разрезом до бедра.

«Когда юбиляру 50, платье подбираю специальное», — пошутил Юлия в подписи к фото.

Instagram
Instagram

Поклонники Ковальчук удивились ее смелости надеть настолько откровенный наряд и спросили, как к такому выбору относится супруг Алексей Чумаков. «Юлечка, просто бесподобно!!! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на вас!», «Платье хорошо смотрится на спортивной фигуре, но вы же мать и жена в конце концов», «Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья или от ревности жены», «Шткарная Юлия», — написали в комментариях.

Один из фолловеров спросил: «Алексей не ревнует?». «Алексею нравится», — ответила Юлия Ковальчук.

А вы бы решились надеть платье с таким разрезом и декольте?

Фото и видео: Instagram

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