Юлия Ковальчук в сверкающем платье с декольте и разрезом до бедра впечатлила фанатов: «Алексей не ревнует?»

Поклонники Ковальчук удивились ее смелости надеть настолько откровенный наряд и спросили, как к такому выбору относится супруг Алексей Чумаков. «Юлечка, просто бесподобно!!! Юбиляр точно скинул пару десятков лет, глядя на вас!», «Платье хорошо смотрится на спортивной фигуре, но вы же мать и жена в конце концов», «Когда юбиляру 50, может быть и инфаркт от такого платья или от ревности жены», «Шткарная Юлия», — написали в комментариях.

Один из фолловеров спросил: «Алексей не ревнует?». «Алексею нравится», — ответила Юлия Ковальчук.

А вы бы решились надеть платье с таким разрезом и декольте?