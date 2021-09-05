Юлианна Караулова поделилась редким фото с 3-месячным сыном и супругом

Не засиживается дома и сама звездная мама. В августе Юлианна Караулова выступала на фестивале «Новая волна», а в июле, через 6 недель после родов, состоялось ее первое концертное выступление.

Свою беременность Юлианна Караулова рассекретила незадолго до появления сына на свет. Певица презентовала новый клип и появилась в нем уже с большим животом, чем сильно удивила фанатов, не подозревавших о ее положении.