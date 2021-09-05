Юлианна Караулова поделилась редким фото с 3-месячным сыном и супругом
Певица Юлианна Караулова и ее муж, саунд-продюсер Андрей Черный путешествуют по Армении. Компанию им составил и новорожденный сын Саша. 33-летняя аристка поделилась совместным фото супруга и первенца на его руках на своей странице в социальных сетях, отметив, что и малышу пейзажи за окном транспорта пришлись по душе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Три месяца назад родившая первенца супругу Андрею Черному певица Юлианна Караулова путешествует вместе с семьей по Армении. Артистка решила не оставлять новорожденного сына Сашу на попечение нянь, и взяла его в первое в его жизни путешествие, включающее и полет на самолете.
Не засиживается дома и сама звездная мама. В августе Юлианна Караулова выступала на фестивале «Новая волна», а в июле, через 6 недель после родов, состоялось ее первое концертное выступление.
Свою беременность Юлианна Караулова рассекретила незадолго до появления сына на свет. Певица презентовала новый клип и появилась в нем уже с большим животом, чем сильно удивила фанатов, не подозревавших о ее положении.
Фото и видео: @yulianna_karaulova/Instagram
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