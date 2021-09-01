4-месячный сын Юлианны Карауловой впервые отправился в путешествие с родителями
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yulianna_karaulova
Юлианна Караулова взяла своего 4-месячного сына в первый полет на самолете. Звезда с сыном Александром отправилась в Ереван.
«Сегодня у нас с Алексом случилось первое путешествие. Прилетели по очень важному делу. Полет, кстати, прошел идеально», – написала звезда в сториз.
После певица также поделилась несколькими кадрами из их путешествия – ребенок выглядит вполне довольным жизнью. Семья уже успела осмотреться и познакомиться с некоторыми местными достопримечательностями.
Юлианна Караулова впервые стала мамой несколько месяцев назад, и родила сына Александра своему избраннику, саунд-продюсеру Андрею Черному.
Раскрыв беременность, певица не держала свое состояние в секрете, а с удовольствием делилась подробностями интересного положения. Кроме того, она успела стать объектом критики – когда кадры одной из ее фотосессий показались подписчикам чересчур откровенными. Стоит отметить, что после беременности и родов звезда очень быстро восстановилась, и уже вскоре смогла вернуться к концертам и похвастаться осиной талией.
Фото: Instagram Юлианны Карауловой
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