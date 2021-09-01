4-месячный сын Юлианны Карауловой впервые отправился в путешествие с родителями

Юлианна Караулова взяла своего 4-месячного сына в первый полет на самолете. Звезда с сыном Александром отправилась в Ереван.

«Сегодня у нас с Алексом случилось первое путешествие. Прилетели по очень важному делу. Полет, кстати, прошел идеально», – написала звезда в сториз.

После певица также поделилась несколькими кадрами из их путешествия – ребенок выглядит вполне довольным жизнью. Семья уже успела осмотреться и познакомиться с некоторыми местными достопримечательностями.