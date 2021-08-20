Недавно ставшая мамой Юлианна Караулова продемонстрировала стройную фигуру в Сочи

Позднее, когда «модное дефиле» артистов к концу, Караулова выйдет на сцену в рамках творческого вечера Димы Билана «39,8», где исполнит песню, которая, как всегда, не оставит равнодушными и заставит двигаться и подпевать всех гостей музыкального фестиваля, который проходит в Сочи с 2015 года. Какую именно композицию из обширного репертуара Билана она для себя выбрала, пока сюрприз.