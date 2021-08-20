Недавно ставшая мамой Юлианна Караулова продемонстрировала стройную фигуру в Сочи
Образ, который выбрала артистка для творческого вечера Димы Билана, был явно вдохновлен золотой эпохой Голливуда и фильмами с участием Одри Хэпберн – никак не меньше. Черное платье приталенного силуэта с глубоким, но вместе с тем уместным декольте, подчеркивающим изящные ключицы, и пышной юбкой выгодно подчеркивало изящную фигуру Юлианны. Обувь певица выбрала по-летнему открытую — черные босоножки на высоком каблуке.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @yulianna_karaulova
Позднее, когда «модное дефиле» артистов к концу, Караулова выйдет на сцену в рамках творческого вечера Димы Билана «39,8», где исполнит песню, которая, как всегда, не оставит равнодушными и заставит двигаться и подпевать всех гостей музыкального фестиваля, который проходит в Сочи с 2015 года. Какую именно композицию из обширного репертуара Билана она для себя выбрала, пока сюрприз.
Кроме Юлианны, на сцену также выйдут Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Александр Пирожков и многие другие — все уже в предвкушении большого события. Напомним, что 29 мая текущего года 33-летняя Юлианна Караулова впервые стала мамой. Артистка родила сына своему возлюбленному саунд-продюсеру Андрею Черному. И быстро вернулась в прежний ритм — отправилась на гастроли, когда малышу было всего пару месяцев.
Фото и видео: Passion, Rambler, Instagram
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