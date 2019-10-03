«Хочется женственных силуэтов»: Юлианна Караулова призналась, что устала от «хайпа» в моде
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«Страшно люблю ч/б в последнее время))) И очень хочется женственных силуэтов. Весь этот бесформенный «вырви глаз» хайп немного утомил, хотя иногда очень хочется, конечно)))» – комментирует Караулова (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.). На ней – белая блузка с объемными рукавами-буфами и имитацией корсета. Деталь в духе шекспировской героини дополнена прямыми брюками в oversize-формате. Остромодным завершением образа стали массивные ковбойские ботинки из черной кожи с металлическими деталями на носках.
Образ Юлианны получился минималистичным и стильным, что отметили фолловеры. «Ух, какие ботинки суперские!», «Классный прикид. А можно и мне такой? Если честно, выглядишь супер», «Господи, как можно быть такой красивой!», «Какая ты красивая, просто могу на тебя часами смотреть» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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