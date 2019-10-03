«Хочется женственных силуэтов»: Юлианна Караулова призналась, что устала от «хайпа» в моде

Образ Юлианны получился минималистичным и стильным, что отметили фолловеры. «Ух, какие ботинки суперские!», «Классный прикид. А можно и мне такой? Если честно, выглядишь супер», «Господи, как можно быть такой красивой!», «Какая ты красивая, просто могу на тебя часами смотреть» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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