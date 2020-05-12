В украшения, машину или квартиру: как сохранить и преумножить свой капитал, чтобы не остаться ни с чем
Возможно, в вашем окружении тоже есть такие особы, которые считают, что самое надежное капиталовложение – в драгоценности, произведения искусства, винтаж и себя любимую, конечно. Вот только, чтобы приобрести действительно стоящую вещь, а не очередной неликвид, нужно хорошо в этом разбираться, а не полагаться на мнение продавца-консультанта, задача которого просто реализовать товар. Поэтому и остаются в итоге эти неликвиды у вас, ведь перепродать за ту цену, которую вы бы хотели, не получается, а отдавать за бесценок просто-напросто жалко (как же отдать вещь даром, ведь, возможно, когда-нибудь найдется настоящий ценитель, готовый выложить за нее кругленькую сумму). Разбираем основные ошибки и выясняем правила финансовой грамотности, которые помогут вам не только сохранить, но и приумножить капитал.
Основные финансовые ошибки, которые совершают многие женщины
Нежелание обсуждать финансовые вопросы
Увы, но в нашей стране в большинстве семей не принято обсуждать финансовые вопросы, поэтому, вырастая, дети поступают точно, как их родители – замалчивают проблемы, самостоятельно занимаются распределением бюджета и контролированием средств. В итоге, даже создав свою собственную семью, они стараются все держать под контролем, не идя на компромисс с партнером и не ставя совместные финансовые цели. Такое ведение семейного бюджета имеет место быть, но лишь в том случае, если оба супруга ответственно относятся к данному вопросу и не забывают об обязательных платежах (откладывают равнозначную сумму на какие-то важные общие цели). Это помогает не потратить лишнего и сформировать финансовую подушку безопасности. Хуже, когда партнеры, даже проживая под одной крышей, продолжают себя вести как одиночки и единолично распоряжаются собственными доходами, тратя деньги в первую очередь на себя, а не на нужды семьи.
Неуверенность в собственных силах
Дамам зачастую не хватает уверенности при принятии тех или иных финансовых решений. Из-за страха в одночасье потерять все, что заработали своим трудом, они либо вовсе ничего не предпринимают (складывая средства «под подушку», ведь так, по их мнению, надежнее), либо ввязываются в какие-то сомнительные авантюры и в результате действительно остаются ни с чем. Чтобы не упускать возможности и сохранить свой капитал, необходимо изучить информацию и пообщаться с людьми, которые разбираются в этих вопросах и могут дать какой-то ценный совет или рекомендацию.
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Отсутствие финансовой цели
Понятно, что финансовое благополучие – понятие весьма субъективное и кто-то мечтает о сумочке по цене автомобиля, роскошных украшениях, квартире в престижном районе (или просто отдельной жилплощади, чтобы разъехаться с родственниками), возможности отдыхать не в каком-нибудь бюджетном отеле, а в шикарном месте, о котором еще долго можно рассказывать подругам. Ну, а некоторые мечтают иметь столько денег, чтобы получить очередное высшее образование или оплатить учебу детей. У всех цели разные, поэтому вам необходимо четко определиться с тем, а чего же хотите вы. И действовать исходя из своих желаний и возможностей.
Нежелание рисковать
Женщины с осторожностью относятся к финансовым рискам и зачастую упускают возможности. Но зато, в отличие от мужчин, и теряют они тоже реже (ведь представители сильного пола привыкли, как говорится, играть по-крупному в то время, как дамы всегда осторожничают и тщательно взвешивают все «за» и «против», прежде чем принять какое-то решение).
Излишняя эмоциональность
В тот момент, когда надо включить расчетливость и холодный ум, женщины начинают теряться и эмоционировать. Это приводит к ошибкам и, как результат, потерям сбережений. К тому же, дамы больше подвержены импульсивным покупкам и зачастую спускают большую сумму денег на ненужные товары, которые лишь будут занимать место в квартире, а не использоваться по назначению. Постарайтесь быть более сдержанной и прежде, чем приобретать сотую пару дизайнерских туфель, подумайте, действительно ли они вам нужны или лучше иначе распорядиться финансами.
Жизнь не по средствам
Зачастую желание вызвать зависть подруг и показать, что вы можете позволить себе абсолютно все (и даже больше) вгоняет вас в долговую яму, из которой без самостоятельной помощи бывает выбраться очень сложно. Поэтому постарайтесь обойтись без кредитов и кредитных карт, иначе и сами не заметите, как все ваши заработки будут уходить на выплату основного долга и процентов за использование банковских средств. Финансисты рекомендуют проанализировать свои траты, оптимизировать расходы и, если вам не хватает средств, найти дополнительный источник дохода (подработка, сдача в аренду квартиры, доставшейся вам от бабушки, продажа ненужных вещей на специализированных онлайн-площадках, инвестирование в акции и ценные бумаги).
Игнорирование своей интуиции
Возможно, вы удивитесь, но женская интуиция – действительно сильная вещь, о которой почему-то многие забывают. Вселенная постоянно подает знаки и подсказывает, как поступить в той или иной ситуации. И от того, насколько грамотно вы будете трактовать эти подсказки (и не перестанете их игнорировать) будет зависеть ваше благополучие.
Желание помочь всем вокруг
Понятно, что не стоит отказывать друзьям и родным в помощи, если им действительно это нужно. Но если они в прямом смысле слова начинают залезать в ваш карман, приобретая себе очередное авто или дорогостоящую путевку на новомодный курорт, то стоит задуматься, настолько ли вам нужно общение с такими людьми, которые свои интересы ставят выше ваших (и не заботятся о том, что, возможно, вы отдали им последнее, отказавшись от собственных планов и желаний).
Как можно сохранить и преумножить средства?
Не лишним будет напомнить, что деньги – это ресурс, который необходимо использовать для достижения собственных целей и улучшения качества жизни. Другими словами, они должны работать, а не обесцениваться или обмениваться на очередные безделушки, которые и так уже заняли все свободное место в вашей квартире. Очень важно научиться соблюдать баланс между сиюминутными желаниями и долгосрочными перспективами (не поддаваться уловкам маркетологов, не вестистись на «инстаграмные» фотографии красивой жизни или провокации родителей о «тикающих часиках»). Всему свое время. Возьмите контроль над финансами в свои руки и научитесь планировать бюджет. Да-да, как бы скучно это не звучало, но, чтобы вам стало спокойнее, нужно четко представить свои возможности и те цели, которые вы хотите достичь.
Фото: Pixabay.com
Избавьтесь от убеждений, которые мешают вам в достижении целей. Самые распространенные – женщины и финансы несовместимы и лучшие инвестиции – дорогие сумочки или украшения. Что касается первого убеждения, то дамы и деньги очень даже совместимы. Даже если вы гуманитарий и с цифрами общаетесь на «Вы», то все равно вы каждый день прикидываете, сколько денег можете потратить (и на что), какую сумму вам необходимо оставить на обязательные расходы и так далее. А вот по поводу инвестиций в люксовые бренды… Инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли, поэтому получите ли вы прибыль, продав свою дизайнерскую «старушку» - большой вопрос. Безусловно, некоторые модели культовых сумок дорожают, вот только найти ценителя такой роскоши, который заберет у вас ее не торгуясь, будет не так уж и просто.
В то время, как те же самые ценные бумаги можно всегда конвертировать в деньги, а те, в свою очередь – в недвижимость, дорожающую с каждым годом или перспективный бизнес.
Чтобы изменить свою жизнь к лучшему уже сегодня начните избавляться от стереотипов и заблуждений. В отличие от распространенного мнения, что в нашей стране бесполезно планировать финансы, делать это не только можно, но и нужно. Начните с того, что каждый день будете откладывать небольшую (комфортную для вас) сумму денег (например, 1000 или даже 500 рублей). Затем начните изучать «финансовую» литературу, запишитесь на бесплатные тренинги и мастер-классы (на сегодняшний день их настолько много, что можно выбрать на любой вкус), изучите фондовый рынок, пообщайтесь с экспертами в этой области, проанализируйте, в какие акции и ценные бумаги сейчас можно вложить, чтобы получить доход. Далее распишите свои доходы и расходы (по дням и суммарно за месяц), поставьте финансовую цель (поехать в отпуск, сделать ремонт, поменять машину и так далее), прикиньте, сколько времени вам понадобится, чтобы накопить на мечту (и какую сумму надо откладывать, чтобы мечта осуществилась как можно скорее). Посчитайте, сколько денег вы зарабатываете в час и в год, придумайте способы увеличить свой заработок (возможно, вам в голову придет гениальная бизнес-идея, которая поможет вам разбогатеть). Главное не бойтесь и не ждите чуда, если вы так и будете сидеть, ничего не делая, то в вашей жизни ничего и не изменится.
Фото: Pixabay.com
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