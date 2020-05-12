В украшения, машину или квартиру: как сохранить и преумножить свой капитал, чтобы не остаться ни с чем

Отсутствие финансовой цели

Понятно, что финансовое благополучие – понятие весьма субъективное и кто-то мечтает о сумочке по цене автомобиля, роскошных украшениях, квартире в престижном районе (или просто отдельной жилплощади, чтобы разъехаться с родственниками), возможности отдыхать не в каком-нибудь бюджетном отеле, а в шикарном месте, о котором еще долго можно рассказывать подругам. Ну, а некоторые мечтают иметь столько денег, чтобы получить очередное высшее образование или оплатить учебу детей. У всех цели разные, поэтому вам необходимо четко определиться с тем, а чего же хотите вы. И действовать исходя из своих желаний и возможностей.

Нежелание рисковать

Женщины с осторожностью относятся к финансовым рискам и зачастую упускают возможности. Но зато, в отличие от мужчин, и теряют они тоже реже (ведь представители сильного пола привыкли, как говорится, играть по-крупному в то время, как дамы всегда осторожничают и тщательно взвешивают все «за» и «против», прежде чем принять какое-то решение).

Излишняя эмоциональность

В тот момент, когда надо включить расчетливость и холодный ум, женщины начинают теряться и эмоционировать. Это приводит к ошибкам и, как результат, потерям сбережений. К тому же, дамы больше подвержены импульсивным покупкам и зачастую спускают большую сумму денег на ненужные товары, которые лишь будут занимать место в квартире, а не использоваться по назначению. Постарайтесь быть более сдержанной и прежде, чем приобретать сотую пару дизайнерских туфель, подумайте, действительно ли они вам нужны или лучше иначе распорядиться финансами.

Жизнь не по средствам

Зачастую желание вызвать зависть подруг и показать, что вы можете позволить себе абсолютно все (и даже больше) вгоняет вас в долговую яму, из которой без самостоятельной помощи бывает выбраться очень сложно. Поэтому постарайтесь обойтись без кредитов и кредитных карт, иначе и сами не заметите, как все ваши заработки будут уходить на выплату основного долга и процентов за использование банковских средств. Финансисты рекомендуют проанализировать свои траты, оптимизировать расходы и, если вам не хватает средств, найти дополнительный источник дохода (подработка, сдача в аренду квартиры, доставшейся вам от бабушки, продажа ненужных вещей на специализированных онлайн-площадках, инвестирование в акции и ценные бумаги).

Игнорирование своей интуиции

Возможно, вы удивитесь, но женская интуиция – действительно сильная вещь, о которой почему-то многие забывают. Вселенная постоянно подает знаки и подсказывает, как поступить в той или иной ситуации. И от того, насколько грамотно вы будете трактовать эти подсказки (и не перестанете их игнорировать) будет зависеть ваше благополучие.

Желание помочь всем вокруг

Понятно, что не стоит отказывать друзьям и родным в помощи, если им действительно это нужно. Но если они в прямом смысле слова начинают залезать в ваш карман, приобретая себе очередное авто или дорогостоящую путевку на новомодный курорт, то стоит задуматься, настолько ли вам нужно общение с такими людьми, которые свои интересы ставят выше ваших (и не заботятся о том, что, возможно, вы отдали им последнее, отказавшись от собственных планов и желаний).

Как можно сохранить и преумножить средства?

Не лишним будет напомнить, что деньги – это ресурс, который необходимо использовать для достижения собственных целей и улучшения качества жизни. Другими словами, они должны работать, а не обесцениваться или обмениваться на очередные безделушки, которые и так уже заняли все свободное место в вашей квартире. Очень важно научиться соблюдать баланс между сиюминутными желаниями и долгосрочными перспективами (не поддаваться уловкам маркетологов, не вестистись на «инстаграмные» фотографии красивой жизни или провокации родителей о «тикающих часиках»). Всему свое время. Возьмите контроль над финансами в свои руки и научитесь планировать бюджет. Да-да, как бы скучно это не звучало, но, чтобы вам стало спокойнее, нужно четко представить свои возможности и те цели, которые вы хотите достичь.