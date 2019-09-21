«#ЯнаСупер»: Яна Рудковская в ванне «ответила» Ксении Собчак

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Ксения Собчак станет новой ведущей шоу «Пусть говорят». В видеоролике, опубликованном в Интернете, телеведущая нежится в ванне с пеной и звонит, предположительно, Андрею Малахову: «Привет, Андрей! Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться, оно изменит всю мою жизнь!».
Это шоу станет не единственной премьерой для популярной блондинки. Напомним, недавно обсуждалось, что Ксения Собчак запускает в России аналог знаменитого реалити-шоу Keeping Up With Kardashians, главными героями которого станут Яна Рудковская и ее окружение. В субботу, 21 сентября, в Сети появился первый тизер нового проекта. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Антиглянец»: «Не ожидали?:) Первым из всех «Антиглянец» представляет тизер того самого реалити-шоу про Яну Рудковскую на канале Ксении Собчак «Супер»».
В этом видеоответе место Ксении в ванне заняла Яна: «Ксюша, ты на Первом? А я вот не смогла отказаться от твоего предложения. Я на Супер». Главная героиня нового шоу так прокомментировала появление тизера: «Я же обещала, а я всегда держу слово».
А вы будете следить за новым реалити-шоу?
Больше интересных подробностей о жизни Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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