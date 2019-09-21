«#ЯнаСупер»: Яна Рудковская в ванне «ответила» Ксении Собчак

В этом видеоответе место Ксении в ванне заняла Яна: «Ксюша, ты на Первом? А я вот не смогла отказаться от твоего предложения. Я на Супер». Главная героиня нового шоу так прокомментировала появление тизера: «Я же обещала, а я всегда держу слово».

А вы будете следить за новым реалити-шоу?