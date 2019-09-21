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«#ЯнаСупер»: Яна Рудковская в ванне «ответила» Ксении Собчак

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

В Сети появился тизер реалити-шоу о жизни семьи известного продюсера.

Несколько дней назад в Сети появилась информация, что Ксения Собчак станет новой ведущей шоу «Пусть говорят». В видеоролике, опубликованном в Интернете, телеведущая нежится в ванне с пеной и звонит, предположительно, Андрею Малахову: «Привет, Андрей! Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться, оно изменит всю мою жизнь!».

Это шоу станет не единственной премьерой для популярной блондинки. Напомним, недавно обсуждалось, что Ксения Собчак запускает в России аналог знаменитого реалити-шоу Keeping Up With Kardashians, главными героями которого станут Яна Рудковская и ее окружение. В субботу, 21 сентября, в Сети появился первый тизер нового проекта. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Антиглянец»: «Не ожидали?:) Первым из всех «Антиглянец» представляет тизер того самого реалити-шоу про Яну Рудковскую на канале Ксении Собчак «Супер»».

Скриншот из Telegram-канала Яны Рудковской

В этом видеоответе место Ксении в ванне заняла Яна: «Ксюша, ты на Первом? А я вот не смогла отказаться от твоего предложения. Я на Супер». Главная героиня нового шоу так прокомментировала появление тизера: «Я же обещала, а я всегда держу слово».

А вы будете следить за новым реалити-шоу?

Больше интересных подробностей о жизни Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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