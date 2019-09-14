passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Андрей Малахов показал семейную идиллию в романтичном видео с женой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Андрей Малахов и Наталья Шкулева

Фото: Instagram

Телеведущий записал видеопривет для Ксении Собчак, лежа в ванной с супругой.

Накануне, 13 сентября, в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, на которой гуляла почти вся светская столица.

В этот же день Первый канал анонсировал выход новой программы с Собчак. Анонс создали в виде пикантного видео, в котором Ксения лежит в ванной с пеной и разговаривает с неизвестным Андреем.

Инсайдеры сообщают, что Собчак станет новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят», которую когда-то вел Малахов. И по смыслу ролика он говорит именно с ним – своим коллегой и другом. Кстати, именно Андрей Малахов на вчерашнем венчании Собчак и Богомолова держал корону над Ксенией. В сети уже посмеялись, что он короновал ее ведущей популярной программы.

День спустя прилетел ответ от Малахова, который тоже записал ролик. Правда, в пене нежился он не один с супругой.

Друзья Малахова видео оценили, оставив комментарии со смеющимися смайликами. А простые подписчики телеведущего раскритиковали и признались, что даже не сразу поверили, что это он снялся в таком откровенном, по их мнению, ролике.

«Малахов?????? Это, что????», «Малахов, у тебя рейтинг упал что ли? К чему это?», «То чувство, когда пересолил ...», «Андрей, у вас есть имя, этого достаточно, не становитесь на путь разврата», «пошлятина вам не к лицу», - последовали комментарии.

А вы оценили юмор Ксении и Андрея?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!