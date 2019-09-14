Андрей Малахов показал семейную идиллию в романтичном видео с женой

Накануне, 13 сентября, в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, на которой гуляла почти вся светская столица.
В этот же день Первый канал анонсировал выход новой программы с Собчак. Анонс создали в виде пикантного видео, в котором Ксения лежит в ванной с пеной и разговаривает с неизвестным Андреем.
Инсайдеры сообщают, что Собчак станет новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят», которую когда-то вел Малахов. И по смыслу ролика он говорит именно с ним – своим коллегой и другом. Кстати, именно Андрей Малахов на вчерашнем венчании Собчак и Богомолова держал корону над Ксенией. В сети уже посмеялись, что он короновал ее ведущей популярной программы.
День спустя прилетел ответ от Малахова, который тоже записал ролик. Правда, в пене нежился он не один с супругой.
Друзья Малахова видео оценили, оставив комментарии со смеющимися смайликами. А простые подписчики телеведущего раскритиковали и признались, что даже не сразу поверили, что это он снялся в таком откровенном, по их мнению, ролике.
«Малахов?????? Это, что????», «Малахов, у тебя рейтинг упал что ли? К чему это?», «То чувство, когда пересолил ...», «Андрей, у вас есть имя, этого достаточно, не становитесь на путь разврата», «пошлятина вам не к лицу», - последовали комментарии.
А вы оценили юмор Ксении и Андрея?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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