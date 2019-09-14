Андрей Малахов показал семейную идиллию в романтичном видео с женой

Накануне, 13 сентября, в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова, на которой гуляла почти вся светская столица.

В этот же день Первый канал анонсировал выход новой программы с Собчак. Анонс создали в виде пикантного видео, в котором Ксения лежит в ванной с пеной и разговаривает с неизвестным Андреем.