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По следам Кардашьян: семья Яны Рудковской станет героями реалити-шоу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Фото: Instagram Яны Рудковской

По информации СМИ, Ксения Собчак запускает шоу о жизни одной из самых известных «звездных» семей.

Ксения Собчак готовится к запуску реалити-шоу о семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сообщает Super. По информации источника, создатели нового проекта приобрели официальную лицензию на его производство у самого громкого западного аналога — Keeping Up with the Kardashians, принесшего невероятную популярность членам семьи Кардашьян-Дженнер.

Зрители реалити, посвященного Яне Рудковской, узнают множество эксклюзивных подробностей о ее жизни и увидят ее «без купюр». Издание уточняет, что съемки нового шоу стартовали в Сочи, куда продюсер прибыла на конкурс «Новая волна». Премьера эфира состоится уже в октябре 2019 года.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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