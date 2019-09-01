По следам Кардашьян: семья Яны Рудковской станет героями реалити-шоу

Зрители реалити, посвященного Яне Рудковской, узнают множество эксклюзивных подробностей о ее жизни и увидят ее «без купюр». Издание уточняет, что съемки нового шоу стартовали в Сочи, куда продюсер прибыла на конкурс «Новая волна». Премьера эфира состоится уже в октябре 2019 года.