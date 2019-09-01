По следам Кардашьян: семья Яны Рудковской станет героями реалити-шоу

Ксения Собчак готовится к запуску реалити-шоу о семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сообщает Super. По информации источника, создатели нового проекта приобрели официальную лицензию на его производство у самого громкого западного аналога — Keeping Up with the Kardashians, принесшего невероятную популярность членам семьи Кардашьян-Дженнер.
Зрители реалити, посвященного Яне Рудковской, узнают множество эксклюзивных подробностей о ее жизни и увидят ее «без купюр». Издание уточняет, что съемки нового шоу стартовали в Сочи, куда продюсер прибыла на конкурс «Новая волна». Премьера эфира состоится уже в октябре 2019 года.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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