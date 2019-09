По следам Кардашьян: семья Яны Рудковской станет героями реалити-шоу

Ксения Собчак готовится к запуску реалити-шоу о семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко, сообщает Super. По информации источника, создатели нового проекта приобрели официальную лицензию на его производство у самого громкого западного аналога — Keeping Up with the Kardashians, принесшего невероятную популярность членам семьи Кардашьян-Дженнер.