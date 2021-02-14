Яна Рудковская поделилась теплым семейным фото с похода в Большой театр

Продюсер часто публикует посты, связанные со льдом и фигурным катанием. Так, сын Плющенко и Рудковской пожелал отменить свой восьмой день рождения на льду. На празднике были аниматоры и друзья школьника. Виновнику торжества на лед вынесли большой праздничный торт.

Трений сын Рудковской Саша появился на свет 6 января 2013 года, его крестным отцом стал российский певец Дима Билан. Летом 2020 года один из Telegram-каналов, а затем и известное СМИ приписали сыну фигуриста и светской львицы Саше болезнь - синдром Аспергера. 46-летняя продюсер не стала терпеть нападки на ребенка и встала на тропу войны, обратившись в правоохранительные органы. Из-за этого дела недавно сын Плющенко и Рудковской прошел очередную психиатрическую экспертизу.