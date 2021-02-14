Яна Рудковская поделилась теплым семейным фото с похода в Большой театр
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
На кадрах она стоит с супругом Евгением Плющенко, сыном Сашей (Гном Гномычем) и фигуристкой Александрой Трусовой. «У меня красивые вечера в Большом! Мир фигурного катания и балета не отпускают меня», - подписала фотографии знаменитость. Поклонники оценили новый снимок и оставили восхищенные комментарии. «И красавцы, и умницы! Большие молодцы, трудяги, наши любимые! Прекрасных вам эмоций и успехов по жизни во всем», - пожелали им. «Замечательные вы», - добавили другие.
Продюсер часто публикует посты, связанные со льдом и фигурным катанием. Так, сын Плющенко и Рудковской пожелал отменить свой восьмой день рождения на льду. На празднике были аниматоры и друзья школьника. Виновнику торжества на лед вынесли большой праздничный торт.
Трений сын Рудковской Саша появился на свет 6 января 2013 года, его крестным отцом стал российский певец Дима Билан. Летом 2020 года один из Telegram-каналов, а затем и известное СМИ приписали сыну фигуриста и светской львицы Саше болезнь - синдром Аспергера. 46-летняя продюсер не стала терпеть нападки на ребенка и встала на тропу войны, обратившись в правоохранительные органы. Из-за этого дела недавно сын Плющенко и Рудковской прошел очередную психиатрическую экспертизу.
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Яна Рудковская и Евгений Плющенко - одна из самых ярких и неординарных пар среди российских знаменитостей. Их отношения в течение всего времени развиваются на глазах у миллионов зрителей.
Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года, обвенчались в 2017-м. Сейчас у супругов на двоих пятеро сыновей. 19-летний Андрей (приемный) и 18-летний Николай - старшие дети Яны от первого брака с Виктором Батуриным, 14-летний Егор - старший сын Евгения от первого брака с Марией Ермак. Также Плющенко и Рудковская растят общих детей: восьмилетнего Сашу и трехмесячного Арсения.
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Фото: Instagram/@rudkovskayaofficial
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