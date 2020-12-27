Яна Поплавская показала редкое фото с мамой и маленьким внуком

«Януся, Ларик похож на Клима, стало быть, на тебя! Чудо-малыш!», «Яна, какой он красивущий, ваш Ларик! Дитя любви. Счастья безграничного вашей семье!», «Маме 75?», «Какая прабабушка молодая и красивая! Яна, а вы вообще вне конкуренции!», «Яночка, малыш — прелесть. Вы с мамулей — столпроцентные красавицы. Душа отражается на лице! Внучок на папулю похож, милота! Счастья вашему семейному гнездышку в наступающем году», «Яночка, извините, вы написали, что маме Вашей 75?! Ей 45! Супер, как выглядит! С наступающим новым годом всю вашу дружную семью! Пусть все, что задумалось, исполнится», — прокомментировали поклонники актрисы.

Бабушкой Яну Поплавскую сделал сын Клим и его супруга Евгения. Семейное счастье они обрели со второй попытки. Клим и его избранница были женаты несколько лет, после расстались, но потом, пожив порознь, поняли, что созданы друг для друга. В итоге весной они отправились в загс во второй раз. А в июле у них родился сын Иларий.

Обоих сыновей Яна Поплавская родила от бывшего мужа Сергея Гинзбурга. С ним Яну на съемках познакомила ее мама. В одном из интервью Поплавская откровенно рассказывала, что мама всю жизнь считала ее некрасивым ребенком. «Чтобы тебя выдать замуж, такую невзрачную, мне придется отдать большое приданное», — говорила Евгения Поплавская.