«Я тебя люблю»: Ксения Бородина трогательно поздравила маму с днем рождения

«Мамулику 60! Помню, когда я была маленькая, мама мне говорила, в общественных местах «не мамкай» ))) Называй меня Инна, а в школе всегда думали, что меня забирает старшая сестра. Мамуля, какие там 60, какие наши годы. Ты у меня огонь, обожаю твоё чувство юмора, передалось и мне по наследству, спасибо тебе за любовь к внучкам невероятную и я все сделаю, чтобы скрасить твою юность и сделать тебя самой счастливой. Люблю!», – подписала публикацию Бородина.