«Я тебя люблю»: Ксения Бородина трогательно поздравила маму с днем рождения
Фото: @borodylia / Instagram
На снимке позируют сама ведущая скандального реалити-шоу «Дом 2», ее бабушка Галина Ивановна, именинница мама Инна и дочери знаменитой инстадивы Маруся и Теона.
«Мамулику 60! Помню, когда я была маленькая, мама мне говорила, в общественных местах «не мамкай» ))) Называй меня Инна, а в школе всегда думали, что меня забирает старшая сестра. Мамуля, какие там 60, какие наши годы. Ты у меня огонь, обожаю твоё чувство юмора, передалось и мне по наследству, спасибо тебе за любовь к внучкам невероятную и я все сделаю, чтобы скрасить твою юность и сделать тебя самой счастливой. Люблю!», – подписала публикацию Бородина.
Фото: @borodylia / Instagram
День рождения мамы телеведущей отметили в узком кругу близких друзей и родственников. Все гости были в красивых и ярких нарядах.
В качестве подарка дочки Ксении преподнесли любимой бабушке огромный букет цветов и новый телефон.
Фото: @borodylia / Instagram
Фото и видео: @borodylia / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!