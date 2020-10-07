«Мамин день»: Ксения Бородина поделилась фотографиями модных дочек

Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографию со своими подросшими дочками.

Маша и Теона выглядят очень эффектно. Маша одета в короткую черную юбку, стильные белые ботинки и актуальную пушистую курточку в том же стиле, в каком носит и ее мама.

На Теоне эффектное клетчатое пальто, а также белая футболочка, юбка с принтом и стильные белые сапожки.

Мама похвасталась, что смогла наконец как-то уместить в своем графике общение с детьми, чем очень довольна.