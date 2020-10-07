«Мамин день»: Ксения Бородина поделилась фотографиями модных дочек
Фото: www.instagram.com/borodylia/?hl=ru
Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографию со своими подросшими дочками.
Маша и Теона выглядят очень эффектно. Маша одета в короткую черную юбку, стильные белые ботинки и актуальную пушистую курточку в том же стиле, в каком носит и ее мама.
На Теоне эффектное клетчатое пальто, а также белая футболочка, юбка с принтом и стильные белые сапожки.
Мама похвасталась, что смогла наконец как-то уместить в своем графике общение с детьми, чем очень довольна.
Образы девочек пришлись по душе подписчикам:
«Такие клевые и такие разные», «Это прекрасно! Как же Маруся на вас похожа, мамина копия, чётко в песне спели про вас и неё», «Тут Теона прям Папа!!!! Прям и прищур такой же!!!!», «Какие хорошенькие девченки!!!», «Стильные красотки😍 когда счастлива мамы- счастливы дети», «Как это здорово - иметь дочек и устраивать с ними такие деньки. У меня сын, у нас тоже бывает папин день)) Мы думаем о дочке, хочу плести косички с бантиками», «Ксюша они у тебя лапочки», «Прекрасные дети. Замечательная семья»
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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