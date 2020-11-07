«Я родила прекрасного мальчика: Марина Ким стала мамой в третий раз

«Никаких симптомов у меня не было. Мне сообщили, что этот анализ сомнительный, и отправили его на перепроверку. Терапевт сказал, что если симптомов не было, то может быть ошибка в тесте. Но встал вопрос: где рожать, если есть подозрение? Мне сказали, что существуют отдельные боксы, где врачи в защитных костюмах, а женщины с коронавирусом рожают в изоляции, как на борту космического корабля», — поделилась звезда Первого канала.

Ей пришлось изолироваться от всех и находиться под пристальным наблюдением врачей.

После родов телезвезду увезли на скорой в другую больницу, так как у нее было обнаружено поражение легких. Там она провела 9 дней, а новорожденный все это время оставался в перинатальном центре.