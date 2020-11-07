«Я родила прекрасного мальчика: Марина Ким стала мамой в третий раз
Фото: @marina_kim_tv/ Instagram
Некоторое время телеведущая Первого канала скрывала эту новость. Причиной этому является то, что журналистку разлучили с малышом на 9 дней из- за того, что она заразилась COVID-19.
У Марины диагностировали заболевание за несколько дней до планируемой даты родов. Это очень сильно расстроило девушку, ведь зараженным людям нельзя контактировать со здоровыми. После рождения детей забирают у матерей до их полного выздоровления. Кроме того, кормить малышей грудью в таких случаях строго запрещено.
«Никаких симптомов у меня не было. Мне сообщили, что этот анализ сомнительный, и отправили его на перепроверку. Терапевт сказал, что если симптомов не было, то может быть ошибка в тесте. Но встал вопрос: где рожать, если есть подозрение? Мне сказали, что существуют отдельные боксы, где врачи в защитных костюмах, а женщины с коронавирусом рожают в изоляции, как на борту космического корабля», — поделилась звезда Первого канала.
Ей пришлось изолироваться от всех и находиться под пристальным наблюдением врачей.
После родов телезвезду увезли на скорой в другую больницу, так как у нее было обнаружено поражение легких. Там она провела 9 дней, а новорожденный все это время оставался в перинатальном центре.
«Мы справились с этой ситуацией, и я надеюсь, что мой рассказ поможет тем, кто сейчас находится в трудной ситуации или болеет, а также другим беременным женщинам. Держитесь! Сил вам! Верьте в себя и обращайтесь за помощью!», — подытожила Марина.
Фото и видео: @marina_kim_tv / Instagram
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