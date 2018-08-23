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Ведущая Первого канала Марина Ким объяснила, почему скрывает отца своих дочерей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Ким

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35-летняя Марина Ким дала большое интервью о личной жизни и о любимых дочках.

У звезды шоу «Доброе утро» Марины Ким подрастают две очаровательные дочери — 4-летняя Бриана и 2-летняя Дарина. Однако телеведущая категорически отказывается называть имя отца девочек и показывать его поклонникам. Оказалось, что такое решение связано с непростым прошлым Марины.

«Когда у меня все складывалось замечательно, я рассказала журналистам о личном, и вскоре после этого стали случаться не просто неприятные, а ужасные события, которые мне в страшном сне не могли присниться. Кто-то может рассказывать о своем мужчине, и ничего ему за это не бывает, а у меня, как показала практика, работает правило «счастье любит тишину». Может, тогда просто так совпало, но я боюсь проверять. Могу лишь сказать, что официально я не замужем», — заявила Ким в интервью журналу «Теленеделя», для обложки свежего номера которого снялась с обеими дочками.

Марина также призналась, что несмотря на просьбы Брианы и Дарины проводить с ними больше времени, она спокойно оставляет девочек с няней или в детском саду и идет на любимую работу. Знаменитость считает, что для малышек будет лучше, если их мама не станет полностью в них растворяться и займется своей карьерой.

Фото и видео: Instagram

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