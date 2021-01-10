«Я решила!» Наталья Водянова рассказала о скорых изменениях во внешности

Муза знаменитых дизайнеров рассказала пользователям Сети, что она хочет сменить натуральный русый оттенок на модный блонд. Какое-то время назад Водянова уже была блондинкой, а теперь она решила вернуть тот образ.

«Я решила снова стать блондинкой! Или что думаете, дорогие?» — обратилась супермодель к поклонникам за советом.

Подписчики позитивно отреагировали на пост и поддержали решение звезды. Под публикацией они написали множество комментариев:

«Вы прекрасны в любом цвете!», «Наташа, ты всегда самая красивая!», «Наталья! Любовь к тебе у меня случилась больше десяти лет назад, и до сих пор не перестаю восхищаться тобой», «А почему бы и нет? Пусть будет сияющий блонд!», «Наташа, вам все к лицу!», «Наталья, вы прекрасны с любым цветом волос», «Раз хочется – значит нужно», — написали поклонники знаменитости.