«Я решила!» Наталья Водянова рассказала о скорых изменениях во внешности
Фото: @natasupernova / Instagram
Модель уже давно придерживается своего собственного стиля, которому старается не изменять. Но с наступлением Нового года звезда решилась на кардинальное преображение.
Муза знаменитых дизайнеров рассказала пользователям Сети, что она хочет сменить натуральный русый оттенок на модный блонд. Какое-то время назад Водянова уже была блондинкой, а теперь она решила вернуть тот образ.
«Я решила снова стать блондинкой! Или что думаете, дорогие?» — обратилась супермодель к поклонникам за советом.
Подписчики позитивно отреагировали на пост и поддержали решение звезды. Под публикацией они написали множество комментариев:
«Вы прекрасны в любом цвете!», «Наташа, ты всегда самая красивая!», «Наталья! Любовь к тебе у меня случилась больше десяти лет назад, и до сих пор не перестаю восхищаться тобой», «А почему бы и нет? Пусть будет сияющий блонд!», «Наташа, вам все к лицу!», «Наталья, вы прекрасны с любым цветом волос», «Раз хочется – значит нужно», — написали поклонники знаменитости.
Фото: @natasupernova / Instagram
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