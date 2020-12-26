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«Неземная!»: Наталья Водянова восхитила фанатов утонченным образом

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Наталья Водянова

Фото: @natasupernova / Instagram

В своем микроблоге в Instagram модель опубликовала фотографию, на которой предстала перед публикой в безупречном наряде.

Для уютного селфи звезда выбрала элегантный и роскошный наряд. Девушка примерила модное черное платье в узор от известного российского дизайнера. Дополнил аутфит многодетной мамочки черный бархатный ободок. Образ Натальи выглядит стильно, изящно и актуально, он помог еще больше раскрыть женственность и грациозность Водяновой, согласитесь?

Наталья красиво уложила волосы, сделав из них роскошную голливудскую прическу. Макияж выполнен в коричнево-золотистых оттенках с акцентом на губах, которые в свою очередь подчеркнуты нюдовым глянцевым блеском. Именно такие цвета отлично дополняют образ и подходят селебрити.

Подписчики пришли в восторг от красоты любимой модели. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую девушку комплиментами.

«Очаровательная», «Шикарная!», «Красотка!», «Удивительный человек», «Прелесть», «Сногсшибательная», «Обворожительная красавица», «Очень хорошо выглядите», «Неземная!», «Очень стильный и строгий образ, красота!», — написали фолловеры Наталье в Instagram.

А вам понравился образ знаменитой модели? Пишите свои ответы в комментариях!

Фото и видео: @natasupernova / Instagram

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