«Неземная!»: Наталья Водянова восхитила фанатов утонченным образом
Фото: @natasupernova / Instagram
Для уютного селфи звезда выбрала элегантный и роскошный наряд. Девушка примерила модное черное платье в узор от известного российского дизайнера. Дополнил аутфит многодетной мамочки черный бархатный ободок. Образ Натальи выглядит стильно, изящно и актуально, он помог еще больше раскрыть женственность и грациозность Водяновой, согласитесь?
Наталья красиво уложила волосы, сделав из них роскошную голливудскую прическу. Макияж выполнен в коричнево-золотистых оттенках с акцентом на губах, которые в свою очередь подчеркнуты нюдовым глянцевым блеском. Именно такие цвета отлично дополняют образ и подходят селебрити.
Подписчики пришли в восторг от красоты любимой модели. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую девушку комплиментами.
«Очаровательная», «Шикарная!», «Красотка!», «Удивительный человек», «Прелесть», «Сногсшибательная», «Обворожительная красавица», «Очень хорошо выглядите», «Неземная!», «Очень стильный и строгий образ, красота!», — написали фолловеры Наталье в Instagram.
А вам понравился образ знаменитой модели? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: @natasupernova / Instagram
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