«Неземная!»: Наталья Водянова восхитила фанатов утонченным образом

Наталья красиво уложила волосы, сделав из них роскошную голливудскую прическу. Макияж выполнен в коричнево-золотистых оттенках с акцентом на губах, которые в свою очередь подчеркнуты нюдовым глянцевым блеском. Именно такие цвета отлично дополняют образ и подходят селебрити.

Подписчики пришли в восторг от красоты любимой модели. В комментариях фолловеры написали множество теплых слов и одарили знаменитую девушку комплиментами.

«Очаровательная», «Шикарная!», «Красотка!», «Удивительный человек», «Прелесть», «Сногсшибательная», «Обворожительная красавица», «Очень хорошо выглядите», «Неземная!», «Очень стильный и строгий образ, красота!», — написали фолловеры Наталье в Instagram.

А вам понравился образ знаменитой модели? Пишите свои ответы в комментариях!