Супермодель Наталья Водянова показала архивные фото красавца-сына в честь его 19-летия
Фото: Instagram Натальи Водяновой
Наталья Водянова опубликовала в Instagram архивные фото с сыном Лукасом, которому исполнилось 19 лет. «Поздравляю с днем рождения моего классного Лукаса, которому сегодня исполнилось девятнадцать. Посмотрите, как он изменился за эти годы. Невозможно описать словами, как я горжусь тобой, и я счастлива тому, что ты есть в моей жизни. Ты пока еще очень молод, но я уже могу положиться на тебя и чувствую твою поддержку. Я знаю, что это чувствуют и люди вокруг тебя. Ты делаешь нас счастливыми и любимыми. Спасибо тебе за то, что ты — это ты», — подписала модель семейные кадры с первенцем.
Фолловеры Натальи уже не в первый раз отметили, какой у нее красивый сын, какая она молодая и прекрасная, и начали писать в комментариях поздравления и комплименты: «Он у вас такой красивый!», «С днем рождения! А вы не изменились», «Мама вообще не изменилась», «Класс», «Подумала, что он со своей подружкой на втором фото», «Какая вы красивая, Наташа! И дети у вас волшебные», «Парень вырос, а его мама существенно помолодела. Всего самого лучшего! Здоровья, счастья, дружбы, любви и мира в семье! Пусть будут здоровы любимые люди! Удачи и счастья!», «У Лукаса почти всегда прическа как у Бориса Джонсона. Но конечно он бесконечно милый парень».
Отметим, что российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего старшего сына Лукаса. От первого мужа Джастина Портмана у нее также есть сын Виктор и дочь Нева. В этом году Наталья вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, которому родила сыновей Романа и Максима.
Фото: instagram
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