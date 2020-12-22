Супермодель Наталья Водянова показала архивные фото красавца-сына в честь его 19-летия

Наталья Водянова опубликовала в Instagram архивные фото с сыном Лукасом, которому исполнилось 19 лет. «Поздравляю с днем рождения моего классного Лукаса, которому сегодня исполнилось девятнадцать. Посмотрите, как он изменился за эти годы. Невозможно описать словами, как я горжусь тобой, и я счастлива тому, что ты есть в моей жизни. Ты пока еще очень молод, но я уже могу положиться на тебя и чувствую твою поддержку. Я знаю, что это чувствуют и люди вокруг тебя. Ты делаешь нас счастливыми и любимыми. Спасибо тебе за то, что ты — это ты», — подписала модель семейные кадры с первенцем.