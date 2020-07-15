«Я молодая, организм крепкий»: Муцениеце задумалась о третьем ребенке после развода с Прилучным

«Я не исключаю такой возможности. Ведь я достаточно молодая (по крайней мере, мне нравится так думать), и организм у меня еще достаточно крепкий. Но вообще сейчас у меня на первом месте мои малыши, и пока я не представляю эту историю с другим мужчиной. <...> Однако в перспективе я не исключаю, что захочу родить еще ребенка, потому что малыши прекрасны. Со временем, когда твои дети подрастают, начинает не хватать их наивности, «детскости». Буквально хочется лялечку в доме: она же приносит с собой особенную атмосферу, уют, непередаваемый запах. Младенцы пахнут чем-то волшебным! Так что кто знает… Все возможно хотя бы на одной из 9 планет — как пел Скриптонит», — поделилась Муцениеце в интервью GRAZIA.

Также актриса отметила, что очень уважает людей, которые берут к себе малышей из детских домов. Однако сама она пока, по ее словам, не готова усыновить ребенка.