«Я бы с Богом отпустила»: Агата Муцениеце прокомментировала измены Прилучного
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Агата Муцениеце снова прокомментировала измены своего бывшего мужа Павла Прилучного. Хотя актриса очень не любит вдаваться в подробности расставания, она призналась, что не приемлет ложь в отношениях и измены друг другу.
Об этом и своими опасениями относительно будущих отношений она поделилась в YouTube-шоу «Откройте, Давид».
Агата признается, что больше всего ее ранил сам факт обмана после данных друг другу обещаний.
«Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", — а на самом деле гуляют налево», — говорит Агата.
Агата признается, что не готова пока снова выйти замуж, и в целом будет настороженно относиться к отношениям. Однако она надеется, что в будущем еще встретит свою половинку.
«Я жду любовь. Не потеряла в нее веру — это точно».
Агата впервые объявила о расставании с мужем еще в начале года, однако официальный разрыв произошел летом. После расставания с Агатой Павел Прилучный начал встречаться со своей любовницей, актрисой Мирославой Карпович.
Муцениеце признается, что поддерживает хорошие отношения с Павлом ради детей, которые часто ездят к папе в гости.
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного
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