«Я бы с Богом отпустила»: Агата Муцениеце прокомментировала измены Прилучного

Агата Муцениеце снова прокомментировала измены своего бывшего мужа Павла Прилучного. Хотя актриса очень не любит вдаваться в подробности расставания, она призналась, что не приемлет ложь в отношениях и измены друг другу.

Об этом и своими опасениями относительно будущих отношений она поделилась в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Агата признается, что больше всего ее ранил сам факт обмана после данных друг другу обещаний.

«Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", — а на самом деле гуляют налево», — говорит Агата.