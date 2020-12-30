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«Я бы с Богом отпустила»: Агата Муцениеце прокомментировала измены Прилучного

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми

Фото: www.instagram.com/agataagata/

Актриса рассказала, что ее больше всего ранил обман со стороны супруга, несмотря на данные при обручении обещания.

Агата Муцениеце снова прокомментировала измены своего бывшего мужа Павла Прилучного. Хотя актриса очень не любит вдаваться в подробности расставания, она призналась, что не приемлет ложь в отношениях и измены друг другу.

Об этом и своими опасениями относительно будущих отношений она поделилась в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Агата признается, что больше всего ее ранил сам факт обмана после данных друг другу обещаний.

«Изначально не надо обманывать, и не будет проблем. Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: "Нет-нет, я не пойду туда-то". Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: "Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много", — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: "Мы верны друг другу", — а на самом деле гуляют налево», — говорит Агата.

Агата признается, что не готова пока снова выйти замуж, и в целом будет настороженно относиться к отношениям. Однако она надеется, что в будущем еще встретит свою половинку.

«Я жду любовь. Не потеряла в нее веру — это точно».

Агата впервые объявила о расставании с мужем еще в начале года, однако официальный разрыв произошел летом. После расставания с Агатой Павел Прилучный начал встречаться со своей любовницей, актрисой Мирославой Карпович.

Муцениеце признается, что поддерживает хорошие отношения с Павлом ради детей, которые часто ездят к папе в гости.

Фото и видео: Instagram Павла Прилучного

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