Приезжает каждый день: Мирослава Карпович ухаживает за Павлом Прилучным в больнице

Несколько дней назад Павлу Прилучному сделали операцию после того, как он получил травмы лица в драке. ЧП произошло в Калининграде, где актер был на съемках. В СМИ появлялась информация, что звезду «Мажора» «помяли» в гей-клубе, но он опроверг эти сведения, назвав версию смешной.

Сейчас Прилучный восстанавливается в частной палате, где за ним ухаживает Мирослава Карпович. Посетители клиники сфотографировали ее в холле с пакетами, сообщает телеграм-канал Super. Свидетели рассказывают, что звезда «Папиных дочек» приезжает в больницу каждый день с гостинцами и передачками. По данным издания, актеру предстоит месячное восстановление, сейчас он не может даже нормально говорить. Но на начало декабря запланирован спектакль с участием Прилучного, который, скорее всего, перенесут на более позднюю дату.

О романе Прилучного и Карпович стало известно вскоре после его развода с Агатой Муцениеце. Экс-супруги разошлись весной 2020-го, не выдержав совместной изоляции из-за пандемии (актер пил и буянил). Официальное расторжение брака произошло несколькими месяцами позже.

После того как роман Павла и Мирославы стал достоянием общественности, на нее обрушились потоки всеобщего гнева. Актрису обвиняли в том, что она увела Прилучного из семьи. Недавно Карпович опубликовала в Instagram большое обращение к поклонникам, в котором отметила, что никто не может судить ее, не зная о том, что происходит на самом деле. «И мама учила меня не брать чужого», — сказала как отрезала она.

В недавнем интервью экс-супруга «мажора» Агата Муцениеце признала, что в разводе есть и ее вина. «Понимаем, что оба дураки», — с грустью отметила она.