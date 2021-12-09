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Взрослые дети, молодая жена: какие отношения связывают вдову и старших наследников Градского

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Внимание почитателей его талантов приковано к семье — женам (бывшей и овдовевшей) и детям Даниилу, Марии и малышам Александру и Ивану. В ближайшие несколько месяцев близким композитора предстоит вступить в права наследников. Какие же отношения связывают этих людей?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Градский и Марина Коташенко прожили 17 лет

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Первенец Александра Градского Даниил на три года старше своей молодой мачехи Марины Коташенко, а единственная дочь мэтра — всего на два года моложе нее. На днях в прессе появилась информация, что и молодая вдова, и третья жена композитора спешно нанимают адвокатов, чтобы отстаивать свои интересы в наследстве. И посторонним может показаться, что войны не миновать...

Но в окружении знаменитой семьи отмечают: если разногласия между взрослыми детьми и молодой женой Градского и были, то незначительные. Кроме того, в определенных жизненных обстоятельствах они приходили на помощь друг другу.

«Марина рожала в Нью-Йорке, а Маша была там и помогала, — цитирует «СтарХит» источник. — Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину. Мария с молодым человеком живут в Майами. Марина — в Подмосковье. Старший сын Даниил — в Москве. Они не оказываются в одно время в одном месте, поэтому нет ситуаций, в которых могут возникнуть конфликты».

Марина Коташенко на похоронах мужа

Марина Коташенко на похоронах мужа

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press

Марина Коташенко и Александр Градский прожили вместе 17 лет. У супругов родились два сына Саша и Ваня.

«Многие спрашивают, что со мной рядом делает такая молодая жена? Но такие вопросы задают женщины в возрасте за 40, — передает слова композитора «Комсомольская правда». — Но Марина знает, что мы делаем вместе. Жена должна гордиться мужем. И она гордится и понимает, что рядом никого лучше нет».

За месяц до смерти Градский женился на Коташенко.

Напомним, что в сентябре композитор и многолетний наставник проекта «Голос» тяжело перенес коронавирус. Болезнь дала осложнения: в последние недели мэтр чувствовал себя настолько плохо, что на съемки его привозили на каталке. Организм пожилого мужчины не справился с последствиями ковида.

Фото и видео: Passion.ru, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, кадры шоу «Голос»/ Первый канал

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