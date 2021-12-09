Взрослые дети, молодая жена: какие отношения связывают вдову и старших наследников Градского

Но в окружении знаменитой семьи отмечают: если разногласия между взрослыми детьми и молодой женой Градского и были, то незначительные. Кроме того, в определенных жизненных обстоятельствах они приходили на помощь друг другу.

«Марина рожала в Нью-Йорке, а Маша была там и помогала, — цитирует «СтарХит» источник. — Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину. Мария с молодым человеком живут в Майами. Марина — в Подмосковье. Старший сын Даниил — в Москве. Они не оказываются в одно время в одном месте, поэтому нет ситуаций, в которых могут возникнуть конфликты».