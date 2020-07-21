Высоченные каблуки и воздушное платье: Лиза Арзамасова покорила поклонников эффектным образом
Фото: Starface
Лиза Арзамасова продемонстрировала новый женственный эффектный образ: воздушное белое платье актриса дополнила массивными черными босоножками на очень высоких каблуках.
Фолловеры звезды «Папиных дочек» оценили ее наряд. «Вам очень идет это платье», «Девушка из созвездия Кассиопеи», «Перевоплощение нежной лани», «Ты такая тут красивая», «А девочка выросла», «Лиза красавица», «Фото огонь», «Очень красивая, талантливая, умная, добрая девушка», «Порой не хватает слов, чтобы сказать насколько, Лиз, вы прекрасны», «Из маленькой и щупленькой Галины Николаевны, выросла такая красавица. Словно распустившийся цветок», «До чего же хороша», «Как всегда великолепны!», — пишут они в комментариях.
Напомним, Лиза Арзамасова прославилась после одной из главных ролей в сериале «Папины дочки». Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино и играть на театральной сцене. Недавно стало известно, что Лиза уже продолжительное время состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, с которым познакомилась на проекте «Лед и пламень». Позднее в прессе появились слухи, что Илья начал строить для своей возлюбленно новый дом, а это говорит о том, что отношения между влюбленными очень серьезные.
Фото: Instagram, starface
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