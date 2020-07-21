Высоченные каблуки и воздушное платье: Лиза Арзамасова покорила поклонников эффектным образом

Напомним, Лиза Арзамасова прославилась после одной из главных ролей в сериале «Папины дочки». Сегодня актриса продолжает активно сниматься в кино и играть на театральной сцене. Недавно стало известно, что Лиза уже продолжительное время состоит в отношениях с фигуристом Ильей Авербухом, с которым познакомилась на проекте «Лед и пламень». Позднее в прессе появились слухи, что Илья начал строить для своей возлюбленно новый дом, а это говорит о том, что отношения между влюбленными очень серьезные.