Пелагея блеснула в силуэтном платье с «поцелуями» и собрала комплименты

«Пусть все проблемы идут лесом. А она — в Крым, в составе жюри Высшей лиги КВН» — прокомментировала свежую публикацию певица. Несмотря на драмы в личной жизни и многочисленные судебные иски, которыми осыпают друг друга супруги, звезда выглядит на все сто и радостно улыбается на фото. Пелагея позирует на фоне морского пейзажа, демонстрируя роскошную фигуру в силуэтном платье. Наряд, отдаленно поминающий костюм танцовщицы фламенко с воланами, оборками и открытыми плечам, буквально осыпан поцелуями: принт в виде красных губ стал главным акцентом образа. В рифму с огненным оттенком — сочная губная помада в тон и яркий дымчатый мейкап. В остальном — никаких лишних деталей — лишь едва заметная цепочка на шее.