«Вы прекрасны»: 25-летняя Аглая Тарасова впечатлила подписчиков стильным снимком в пиджаке и без топа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Аглая Тарасова отдыхает в Турции. Поклонники отмечают, что каникулы пошли артистке на пользу: она похорошела и посвежела.
Аглая опубликовала в Instagram фотографию из новой фотосессии, во время которой позировала в легком брючном костюме песочного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. При этом под жакетом у актрисы ничего не было.
Фотография настолько понравилась подписчикам Аглаи, что они буквально завалили ее комплиментами.
«Классная», «Аглая вы прекрасны», «Офигенная», «Прекрасны в любом образе. Отдых в Турции вам пошел на пользу, еще больше похорошели», «Аглуша красотка», — написали поклонники актрисы под фотографией.
Недавно стало известно, что Аглая Тарасова встречается с 50-летним голливудским режиссером Дарреном Аронофски. Они подтвердили свой роман, появившись на премьере фильма в США. Слухи об их отношениях появились давно, но это был их первый совместный официальный выход.
Фото и видео: Instagram, East News
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