«Вы прекрасны»: 25-летняя Аглая Тарасова впечатлила подписчиков стильным снимком в пиджаке и без топа

Фотография настолько понравилась подписчикам Аглаи, что они буквально завалили ее комплиментами.

«Классная», «Аглая вы прекрасны», «Офигенная», «Прекрасны в любом образе. Отдых в Турции вам пошел на пользу, еще больше похорошели», «Аглуша красотка», — написали поклонники актрисы под фотографией.

Недавно стало известно, что Аглая Тарасова встречается с 50-летним голливудским режиссером Дарреном Аронофски. Они подтвердили свой роман, появившись на премьере фильма в США. Слухи об их отношениях появились давно, но это был их первый совместный официальный выход.