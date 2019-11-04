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«Вы прекрасны»: 25-летняя Аглая Тарасова впечатлила подписчиков стильным снимком в пиджаке и без топа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аглая Тарасова

Фото: Instagram

Актриса устроила фотосессию во время отпуска.

Аглая Тарасова отдыхает в Турции. Поклонники отмечают, что каникулы пошли артистке на пользу: она похорошела и посвежела.

Аглая во время отдыха в Греции

Аглая опубликовала в Instagram фотографию из новой фотосессии, во время которой позировала в легком брючном костюме песочного цвета, шляпе и солнцезащитных очках. При этом под жакетом у актрисы ничего не было.

Фотография настолько понравилась подписчикам Аглаи, что они буквально завалили ее комплиментами.

«Классная», «Аглая вы прекрасны», «Офигенная», «Прекрасны в любом образе. Отдых в Турции вам пошел на пользу, еще больше похорошели», «Аглуша красотка», — написали поклонники актрисы под фотографией.

Недавно стало известно, что Аглая Тарасова встречается с 50-летним голливудским режиссером Дарреном Аронофски. Они подтвердили свой роман, появившись на премьере фильма в США. Слухи об их отношениях появились давно, но это был их первый совместный официальный выход.

Фото и видео: Instagram, East News

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