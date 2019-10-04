Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подтвердили свой роман, появившись вместе на премьере фильма
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Фото: Getty Images
Говорить о том, что у 25-летней актрисы Аглаи Тарасовой и 50-летнего режиссера Даррена Аронофски роман, начали несколько месяцев назад. Актриса часто летала в США, но вместе они замечены не были.
Теперь режиссер фильмов «Черный лебедь» и «Мама!» и звезда российского кинематографа подтвердили свой роман. Пара появилась на красной дорожке на премьере фильма Аронофски «Умиротворенный» (Pacified). Пара не скрывала от камер влюбленных взглядов.
Фото: Getty Images
До Аглаи Тарасовой Даррен Аронофски год встречался с исполнительницей главной роли в его фильме «Мама» Дженнифер Лоуренс. До этого режиссер состоял в отношениях с продюсером Брэнди-Энн Мильбрадт. У Аронофски есть 12-летний сын Генри, которого ему родила актриса Рейчел Вайс.
У Аглаи были романы с партнерами по фильмам «Интерны» и «Лед» - Ильей Глинниковым и Милошем Биковичем.
Фото: Getty Images, East news, Instagram
Видео: Вечерний Ургант
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