«Всем составом»: Утяшева и Воля устроили заезд на джипах в пустыне

Неделю назад Павел Воля рассказал в своем Instagram, что они с семьей улетели на отдых в ОАЭ на месяц. «Не ищите нас», — написал он тогда в блоге. И теперь, несколько дней спустя, звездное семейство уже хвастается ровным золотистым загаром, публикует живописные фото и видео с местными красотами.

Ляйсан Утяшева поделилась в своем блоге красивым видеороликом. На нем запечатлены все члены звездной семьи. Знаменитость рассказала, что они активно проводят свой досуг. Так, известные родители вместе с детьми устроили заезд на джипах в пустыне.