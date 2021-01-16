«Всем составом»: Утяшева и Воля устроили заезд на джипах в пустыне
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
Неделю назад Павел Воля рассказал в своем Instagram, что они с семьей улетели на отдых в ОАЭ на месяц. «Не ищите нас», — написал он тогда в блоге. И теперь, несколько дней спустя, звездное семейство уже хвастается ровным золотистым загаром, публикует живописные фото и видео с местными красотами.
Ляйсан Утяшева поделилась в своем блоге красивым видеороликом. На нем запечатлены все члены звездной семьи. Знаменитость рассказала, что они активно проводят свой досуг. Так, известные родители вместе с детьми устроили заезд на джипах в пустыне.
Гимнастка поделилась с пользователями Сети своими эмоциями.
«Тот случай, когда и родители и дети визжат от восторга одинаково! Все остались довольны, а у меня до сих пор трясутся руки. Это лучший антистресс. На час позабыла обо всем, в голове ничего... только руль, скорость, песок и многочисленные барханы», — написала телеведущая.
А вы бы решились на такой экстремальный поступок? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото: @liasanutiasheva / Instagram
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