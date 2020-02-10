passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Все трое очень похожи»: в Сети обсуждают «теплое» семейное фото Кристины Орбакайте с мужем и дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кристина Орбакайте с семьей

Фото: Instagram

Певица сломала ногу и сейчас восстанавливается после травмы, поэтому много времени проводит с родными людьми.

В ночь на 10 февраля 2020 года миллионы зрителей по всему миру смотрели трансляцию вручения кинонаград «Оскар — 2020». Следила за эфиром и Кристина Орбакайте, которая в США поправляет здоровье после перелома ноги. Компанию ей составил муж Михаил Земцов и дочка Клава.

Судя по видео в сториз Кристины, она болела за Рене Зеллвегер, которая получила заветную статуэтку как лучшая актриса года.

В Instagram Орбакайте опубликовала «теплое» семейное фото, которое очень понравилось ее поклонникам.

«Приятно видеть всю семью в сборе!!!!!Желаю, чтобы заживление ноги прошло быстро! Счастья вам!», «Доченька — копия папа», «Все трое друг на друга очень похожи», «Кристина и сама природная красавица. Красивая семья», «Гармония в семье!», «Какая прекрасная семья, приятно смотреть на вас», — написали Кристине, Клавдии и Михаилу в комментариях.

На днях Кристина Орбакайте поделилась снимком, где она запечатлена в мини-шортах, и призналась, что скучает по сцене. Фолловеры поддержали ее и отметили, что ждут ее возвращения. А еще раньше артистка похвасталась гимнастическим талантом своей дочки Клавдии, которая показала идеальную растяжку.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!