«Все трое очень похожи»: в Сети обсуждают «теплое» семейное фото Кристины Орбакайте с мужем и дочерью

В ночь на 10 февраля 2020 года миллионы зрителей по всему миру смотрели трансляцию вручения кинонаград «Оскар — 2020». Следила за эфиром и Кристина Орбакайте, которая в США поправляет здоровье после перелома ноги. Компанию ей составил муж Михаил Земцов и дочка Клава.

Судя по видео в сториз Кристины, она болела за Рене Зеллвегер, которая получила заветную статуэтку как лучшая актриса года.