«Все трое очень похожи»: в Сети обсуждают «теплое» семейное фото Кристины Орбакайте с мужем и дочерью
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Фото: Instagram
В ночь на 10 февраля 2020 года миллионы зрителей по всему миру смотрели трансляцию вручения кинонаград «Оскар — 2020». Следила за эфиром и Кристина Орбакайте, которая в США поправляет здоровье после перелома ноги. Компанию ей составил муж Михаил Земцов и дочка Клава.
Судя по видео в сториз Кристины, она болела за Рене Зеллвегер, которая получила заветную статуэтку как лучшая актриса года.
В Instagram Орбакайте опубликовала «теплое» семейное фото, которое очень понравилось ее поклонникам.
«Приятно видеть всю семью в сборе!!!!!Желаю, чтобы заживление ноги прошло быстро! Счастья вам!», «Доченька — копия папа», «Все трое друг на друга очень похожи», «Кристина и сама природная красавица. Красивая семья», «Гармония в семье!», «Какая прекрасная семья, приятно смотреть на вас», — написали Кристине, Клавдии и Михаилу в комментариях.
На днях Кристина Орбакайте поделилась снимком, где она запечатлена в мини-шортах, и призналась, что скучает по сцене. Фолловеры поддержали ее и отметили, что ждут ее возвращения. А еще раньше артистка похвасталась гимнастическим талантом своей дочки Клавдии, которая показала идеальную растяжку.
Фото и видео: Instagram
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