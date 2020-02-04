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«Красотка»: Кристина Орбакайте впечатлила подписчиков бесконечными ногами в мини-шортах

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте в Майами

Фото: Instagram

Певица проходит реабилитацию после травмы и признается, что скучает по сцене и работе.

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram красивое фото, на котором позирует в мини-шортах, подчеркивающих ее стройные и бесконечные ноги.

«Скоро буду на сцене», — подписала Кристина снимок, намекая, что соскучилась по работе. Сейчас артистка находится в США, где проходит реабилитацию после перелома ноги.

«Пусть заживает быстрее», «Вот и ладушки», «Ноги — просто огонь», «Слов не найдено», «Красотка», «Такая красивая», «Красавица, тьфу на вас. Фигура — шик!», — отреагировали в комментариях поклонники Орбакайте.

Недавно Кристина признавалась, что ходить на костылях ей неудобно, да и получается все очень медленно. Поэтому она нашла для себя более быстрое средство передвижения — небольшой беговел. Опираясь на него коленом сломанной ноги (травма — на щиколотке), Кристина Орбакайте буквально скользит по тротуарам.

Фото и видео: Instagram

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