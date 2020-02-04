«Красотка»: Кристина Орбакайте впечатлила подписчиков бесконечными ногами в мини-шортах

«Пусть заживает быстрее», «Вот и ладушки», «Ноги — просто огонь», «Слов не найдено», «Красотка», «Такая красивая», «Красавица, тьфу на вас. Фигура — шик!», — отреагировали в комментариях поклонники Орбакайте.

Недавно Кристина признавалась, что ходить на костылях ей неудобно, да и получается все очень медленно. Поэтому она нашла для себя более быстрое средство передвижения — небольшой беговел. Опираясь на него коленом сломанной ноги (травма — на щиколотке), Кристина Орбакайте буквально скользит по тротуарам.