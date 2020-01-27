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«Такая длинноногая с врожденной растяжкой»: дочь Кристины Орбакайте покорила Сеть гимнастическим этюдом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте с мужем и дочерью

Фото: Instagram Кристины Орбакайте

Поклонники Кристины Орбакайте восхищены гибкостью и стройностью 7-летней Клавдии Земцовой.

Видео, которое опубликовала в своем блоге Кристина Орбакайте, очаровало подписчиков. «Просто было воскресенье», — скромно подписала его звездная мама. В кадре ее 7-летняя дочь Клавдия Земцова лихо садится «шпагат» после двойного «колеса».

«Кристина, какая гибкая у Вас дочка», «Клава, такая длинноногая с врожденной растяжкой. Хореография, Художественная гимнастика... грация, пластика, уверенность в себе», «Какая уже взрослая», «Выросла девочка, высокая такая, вся в папу», «В будущем будет такая же стройная и красивая как мама», «Прелесть просто Клавдия и гибкая очень Красотка», «Вот это растяжка обалденная!)) Клава круто», «Ох ты, Клавочка, какая гибкая и уже такие значитильные спортивные достижения», «Клава — молодец! А как она катается на лыжах», «Такое чудо природы, это божье создание», «Великолепная длинноножка», «Какая же она у Вас славная», «Веселое, беззаботное детство! Умница и красавица», — обсуждают поклонники певицы.

«7-летняя дочь Кристины Орбакайте делает колесо и шпагат, как заправская гимнастка», «"Умница моя": Алла Пугачева похвалила дочь Кристины Орбакайте за идеальный шпагат», «Дочь Кристины Орбакайте восхитила поклонников трюком на пляже Майами», — вторят заголовки интернет-изданий.

Клава — общая дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. У нее есть два старших брата — музыкант Никита Пресняков и будущий бизнесмен Дени Байсаров.

Фото и видео: instagram

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