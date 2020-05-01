«Все не в своем уме»: 7-летний сын Яны Рудковской прокомментировал ее странный танец со швабрами

Яна Рудковская поделилась с подписчиками очередным творением, созданным в содружестве с мужем Евгением Плющенко. Фигурист танцевал с кастрюлей на голове, а его супруга — со швабрами. За всем этим наблюдал их 7-летний сын Саша, который вынес вердикт всему происходящему.

«Все не в своем уме», — процитировал мальчик «Алису в стране чудес».