«Все не в своем уме»: 7-летний сын Яны Рудковской прокомментировал ее странный танец со швабрами
Фото: Instagram
Яна Рудковская поделилась с подписчиками очередным творением, созданным в содружестве с мужем Евгением Плющенко. Фигурист танцевал с кастрюлей на голове, а его супруга — со швабрами. За всем этим наблюдал их 7-летний сын Саша, который вынес вердикт всему происходящему.
«Все не в своем уме», — процитировал мальчик «Алису в стране чудес».
«Шел 56-й день карантина! Наши видео становились смешнее и креативнее, ну а у кого с чувством юмора беда, то это на самом деле не беда, Саня объясняет доходчиво, почему, и цитирует Льюиса Кэрролла и его знаменитую "Алису в стране чудес"», — подписала видео Яна Рудковская.
Ранее Рудковская и Плющенко показывали сцену из «Титаника» — режиссером был их сын, горячие танцы в стиле «Криминального чтива», танцы людей в черном и много другого креатива.
Фото и видео: Instagram
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