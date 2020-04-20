passion.ru

Люди в черном: Яна Рудковская с мужем и сыном забавно зажгли под хит Little Big

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном отмечают Пасху

Фото: Instagram

Продюсер с супругом Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей похвалились своими хореографическими талантами. А Яна еще и «выгуляла» смокинг, который провисел в шкафу 5 лет.

Режим самоизоляции по-прежнему действует в большинстве регионов России. Люди, запертые дома, приспосабливаются к реалиям и развлекаются как могут. Звездные семейства — не исключение. Многие знаменитости участвуют во флэшмобах. А Яна Рудковская с семьей показывают танцевальные номера, хвалясь своими хореографическими талантами.

Продюсер опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.

«Шел 43 день карантина у меня и 27 у парней! Не гоним, таких танцев еще ни у кого не было. Вот думаю, когда бы я еще и где свой смокинг так «выгуляла»? Лет 5 висел без надобности», — рассказала Яна подписчикам.

«Крутяк! Музон особенно! И вы все молодцы!», «Вы прикольные, ребят», «Круче всех Евгений! Дружит с ритмом! Король танцпола!», «Классная семья», «Очаровашки, прелесть! Любуюсь вами!», «Красавчики», — осыпали звездную семью комплиментами.

Несколькими днями ранее Яна уже выбирала группу Little Big для семейного танцевального номера. Тогда знаменитости станцевали в коньках под песню коллектива для «Евровидения».

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!