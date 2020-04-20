Люди в черном: Яна Рудковская с мужем и сыном забавно зажгли под хит Little Big

«Шел 43 день карантина у меня и 27 у парней! Не гоним, таких танцев еще ни у кого не было. Вот думаю, когда бы я еще и где свой смокинг так «выгуляла»? Лет 5 висел без надобности», — рассказала Яна подписчикам.

«Крутяк! Музон особенно! И вы все молодцы!», «Вы прикольные, ребят», «Круче всех Евгений! Дружит с ритмом! Король танцпола!», «Классная семья», «Очаровашки, прелесть! Любуюсь вами!», «Красавчики», — осыпали звездную семью комплиментами.

Несколькими днями ранее Яна уже выбирала группу Little Big для семейного танцевального номера. Тогда знаменитости станцевали в коньках под песню коллектива для «Евровидения».