Люди в черном: Яна Рудковская с мужем и сыном забавно зажгли под хит Little Big
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Режим самоизоляции по-прежнему действует в большинстве регионов России. Люди, запертые дома, приспосабливаются к реалиям и развлекаются как могут. Звездные семейства — не исключение. Многие знаменитости участвуют во флэшмобах. А Яна Рудковская с семьей показывают танцевальные номера, хвалясь своими хореографическими талантами.
Продюсер опубликовала в Instagram забавный ролик, в котором с мужем Евгением Плющенко и 7-летним сыном Сашей забавно зажгли под хит Little Big.
«Шел 43 день карантина у меня и 27 у парней! Не гоним, таких танцев еще ни у кого не было. Вот думаю, когда бы я еще и где свой смокинг так «выгуляла»? Лет 5 висел без надобности», — рассказала Яна подписчикам.
«Крутяк! Музон особенно! И вы все молодцы!», «Вы прикольные, ребят», «Круче всех Евгений! Дружит с ритмом! Король танцпола!», «Классная семья», «Очаровашки, прелесть! Любуюсь вами!», «Красавчики», — осыпали звездную семью комплиментами.
Несколькими днями ранее Яна уже выбирала группу Little Big для семейного танцевального номера. Тогда знаменитости станцевали в коньках под песню коллектива для «Евровидения».
Фото и видео: Instagram
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