Почти «Криминальное чтиво»: Рудковская в мини и Плющенко в трико позабавили поклонников страстным танцем
Фото: Starface
Яна Рудковская и Евгений Плющенко порадовали поклонников очередным шедевром. Они опубликовали в социальной сети видео со страстным танцем. Яна в мини-платье, а Евгений — в трико попытались изобразить движения, похожие на танец Умы Турман и Джона Траволты в «Криминальном чтиве».
«Вау», «Офигенные», «Я вас обожаю, красавчики!», «Классно, но мало», «Огонь!», «Суперские», «Вы, ребята, можете танцевать очень, очень много», «Здорово, что в семье столько позитива, любви, креатива и тепла», — написали Яне и Евгению в комментариях.
А вам понравился их зажигательный и страстный танец?
Фото и видео: Instagram, Starface, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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