Почти «Криминальное чтиво»: Рудковская в мини и Плющенко в трико позабавили поклонников страстным танцем

«Вау», «Офигенные», «Я вас обожаю, красавчики!», «Классно, но мало», «Огонь!», «Суперские», «Вы, ребята, можете танцевать очень, очень много», «Здорово, что в семье столько позитива, любви, креатива и тепла», — написали Яне и Евгению в комментариях.

А вам понравился их зажигательный и страстный танец?