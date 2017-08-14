Тина Канделаки не жалеет денег для мужа и времени — для детей

Тина Канделаки — экс-телеведущая, успешная бизнесвумен и Генеральный продюсер «Матч ТВ». На днях она дала интервью интернет-каналу «Трансформатор», в котором рассказала о тонкостях ведения бизнеса и управления большим коллективом, а еще — поделилась личными моментами.

Карьера и спорт отнимают у Тины много времени и эмоций. Несмотря на это, женщина старается не забывать о близких и окружать их заботой. Так, молодому супругу она однажды устроила потрясающий сюрприз: «Поездку. Не помню, сколько она стоила, но она была дорогая — с бизнес-классом, дорогим отелем и так далее. Он сам ее вспомнил, я забыла… В Дубае. Думаю, она стоила около миллиона… И еще я вспомнила, что дарила ему группу. Все мои большие сюрпризы связаны с подарками мужу», — поделилась она.

Деньги — не главное для Канделаки. Она призналась, что когда-то перестала вести телепередачи, потому что ей стало скучно: с кем-то из собеседников в «Деталях» она разговаривала уже по третьему кругу. «Ну и зачем, ну что дальше? Хорошо, еще дом куплю. Еще машину. Объяснюсь: есть какой-то минимум, после которого ты понимаешь, что у тебя этот минимум есть», — пояснила она.

С подростковыми проблемами детей она справляется легко: «Они в силу того, что очень сильно информированы в разных сферах, и эту информацию доносишь им не ты, а они сами эту информацию получили, они очень быстро становятся достаточно взрослыми собеседниками, но в силу отсутствия опыта потому что возраст еще не тот. И здесь все время нужно разговаривать, и разговаривать не поверхностно, а глубоко. И когда ты концентрируешься и разговариваешь, я думаю что многие проблемы подросткового периода можно пройти достаточно легко, только разговаривая».

Знаменитость также раскрыла, какое качество мужчины она считает самым сексуальным. Улыбнувшись, ведущая отметила, что в представителях противоположного пола ей нравится чувство юмора.

Фото: instagram.com