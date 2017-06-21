Тина Канделаки опубликовала фото со взрослым сыном

41-летняя ведущая Тина Канделаки держит поклонников в курсе всех событий, происходящих в ее карьере. Однако личную жизнь все же предпочитает держать в секрете. Сейчас у ведущей, от первого брака с бизнесменом Андрем Кондрахиным, подрастает 17-летняя дочь Меланья и 15-летний сын Леонтий, которого она накануне впервые показала подписчикам.