Тина Канделаки впервые показала 15-летнего сына
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Тина Канделаки опубликовала фото со взрослым сыном
41-летняя ведущая Тина Канделаки держит поклонников в курсе всех событий, происходящих в ее карьере. Однако личную жизнь все же предпочитает держать в секрете. Сейчас у ведущей, от первого брака с бизнесменом Андрем Кондрахиным, подрастает 17-летняя дочь Меланья и 15-летний сын Леонтий, которого она накануне впервые показала подписчикам.
Фото было сделано в день выпускного. Наследник Канделаки окончил военное училище. Снимок Тина лаконично подписала: «Дембель».
Многие пользователи Сети написали, что журналистка с сыном выглядит словно брат с сестрой и поздравили Леонтия с выпуском: «Это ваш сын? Поздравляю!», «Молодая мамочка и взрослый сын», «Вы выглядите как его сестра», «Похожи!».
Фото: instagram.com