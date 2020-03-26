«Все это очень серьезно»: Наталья Ветлицкая подозревает, что заразилась коронавирусом

Наталья Ветлицкая опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Певица призналась, что у нее несколько дней была высокая температура, а также она начала кашлять. Ветлицкая сдала анализы на коронавирус, однако врачи не дали ей точного ответа о том, заразилась ли она им или нет.