«Все это очень серьезно»: Наталья Ветлицкая подозревает, что заразилась коронавирусом
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Ветлицкая опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Певица призналась, что у нее несколько дней была высокая температура, а также она начала кашлять. Ветлицкая сдала анализы на коронавирус, однако врачи не дали ей точного ответа о том, заразилась ли она им или нет.
Сейчас знаменитость находится на карантине дома и призывает всех очень серьезно относиться к проблеме распространяющегося в мире вируса. Фолловеры тем временем пожелали певице скорейшего выздоровления. Отметим, что коварным вирусом уже заразились несколько знаменитостей, некоторые из которых сообщили о своем выздоровлении. В связи с эпидемией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес выборы.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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