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«Все это очень серьезно»: Наталья Ветлицкая подозревает, что заразилась коронавирусом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

55-летняя популярная певица Наталья Ветлицкая призналась, что врачи в Испании, где она живет, заподозрили, что она является носителем коронавируса.

Наталья Ветлицкая опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о своем самочувствии. Певица призналась, что у нее несколько дней была высокая температура, а также она начала кашлять. Ветлицкая сдала анализы на коронавирус, однако врачи не дали ей точного ответа о том, заразилась ли она им или нет.

Сейчас знаменитость находится на карантине дома и призывает всех очень серьезно относиться к проблеме распространяющегося в мире вируса. Фолловеры тем временем пожелали певице скорейшего выздоровления. Отметим, что коварным вирусом уже заразились несколько знаменитостей, некоторые из которых сообщили о своем выздоровлении. В связи с эпидемией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес выборы.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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