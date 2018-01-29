Белая ведьма Николь Кузнецова рассказала об очередной неудачной операции.

На днях тяжелобольная участница телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в очередной раз оказалась на столе хирурга. По словам самой пациентки, эта операция должна была стать 282-й по счету. К сожалению, она прошла неудачно.

«Врач не смог мне сделать операцию...вообще.... целый час наркоза, ухудшение текущего состояния из-за обследования, очень большая сумма потраченных денег и.... НИЧЕГО.Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением,которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими,топорными методами», — пожаловалась она в блоге.

«Наверное, вы думаете,что я огорчена?Как не странно,внутри полное опустошение...это всего один из многих врачей,кто дал шанс,а потом безжалостно вырвал мечту из моей души...Я благодарна ему, что он был честным с нами», — добавила она.